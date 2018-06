WK-barometer: van de wissels van Southgate tot het kruis van Aragonés

*

Ook in Engeland was er veel te doen over de match tegen België. Gareth Southgate voerde namelijk acht wissels door. Hij verdedigde die keuze door te stellen dat de wedstrijd in de knock-outfase, waarin Colombia de tegenstander is, veel belangrijker is. 'Ik ben de enige persoon die die beslissingen moet nemen en daarbij alle factoren moet afwegen. Wat als we Harry Kane tien minuten voor tijd inbrengen en iemand hem over de reclameborden schopt? Dat zou belachelijk zijn.'

Southgate werd gesteund door oud-international Gary Neville. 'We moeten nu positiever dan ooit zijn. Wat een kans is dit!' Neville vond de wedstrijd tegen België wel een reality check: 'Er zaten spelers bij de B-ploeg van België die in de A-ploeg van Engeland zouden spelen. Mousa Dembélé zou er zeker in staan, net als een paar anderen. Daar moeten we realistisch over zijn.'

Gary Lineker beperkte zich in zijn commentaar op Twitter tot het volgende: 'Let's try and win a knockout game. It's been a while.'

*

Ondertussen in Duitsland... 'We hebben niet gespeeld als echte kampioenen. We verdienden de uitschakeling.' Dat liet de Duitse voetbalbond weten. Zelfkritiek is het begin van alle wijsheid. Duitsland wereldkampioen in 2022!

*

Vandaag is het dag op dag tien jaar geleden dat Fernando Torres in de finale van het EK 2008 de bal over Jens Lehmann wipte en Spanje in het delirium stortte. El Niño komt er in het Spaanse sportblad Marca uitgebreid op terug. Hij herinnert zich onder meer een speciaal moment met wijlen bondscoach Luis Aragonés net voor de wedstrijd: 'Hij duwde me tegen een muur en greep me vast bij de borstkas. Hij zei: 'Dit is ons moment, Niño, jij gaat dat veld op, maakt twee goals en dan zijn we Europees kampioen.' Daarna maakte hij een kruisje op mijn voorhoofd en liet hij me gaan.' De gevolgen zijn bekend...

*

Met Senegal verdween het laatste Afrikaanse land uit het WK. Egypte, Marokko, Nigeria en Tunesië werden ook allemaal uitgeschakeld in de poulefase. Dat is het slechtste resultaat van Afrikaanse landen op een WK sinds 1982. Iets om over na te denken, zegt Didier Drogba op de BBC. Maar de oud-spits van Ivoorkust blijft positief: 'Dit is ook een kans voor de Afrikaanse teams en bonden om hun strategie opnieuw te bekijken. Want wat willen we op het volgende WK? We hebben het potentieel en het geld, maar we hebben meer nodig dan dat. We moeten ook de structuur en de continuïteit van de Europese en Zuid-Amerikaanse teams hebben.'

*

De opstapclausule van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid zou volgens het Spaanse blad OK Diario verlaagd zijn naar 120 miljoen euro. Als je komt van 1 miljard euro, dan is dat een serieuze afprijzing. En de solden moeten straks nog écht beginnen...