WK-barometer: van gebed tot data-analyse

De Australische offensieve middenvelder Tim Cahill (38) kreeg gisteren tegen groepsfavoriet Frankrijk geen speeltijd van bondscoach Bert van Marwijk, maar de momenteel clubloze profvoetballer kan in zijn vierde WK wel voor een opmerkelijk feit zorgen. Wanneer de ex-Millwallspeler scoort in Rusland, kan hij zich voegen bij het record van illustere voorgangers als Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose en Cristiano Ronaldo. 'Wanneer ik die kans krijg, zal ik niet aarzelen en er staan', beweert Cahill. Klose blijft vermoedelijk sowieso in het bezit van het doelpuntenrecord bij WK's met zestien treffers.

Topschutters

Duits international Thomas Müller is de prof die van alle 736 aanwezige spelers op het WK in Rusland het meest de weg naar de netten vond bij voorgaande eindrondes. De nog altijd maar 28-jarige sterspeler van Bayern München staat op tien goals. Daarna volgt Cristiano Ronaldo (Portugal) met zes treffers. James Rodríguez (Colombia), Luis Suárez (Uruguay), Gonzalo Higuaín en Lionel Messi (Argentinië) maar ook Tim Cahill (Australië) zitten de vedette van Real Madrid op de hielen met vijf doelpunten.

Roteren

Mexico hoopt dat het gebaar van kardinaal Carlos Aguiar Retes hun nationale ploeg kan helpen. Want deze week verspreidde hij via de sociale netwerken een videoboodschap vanuit het aartsbisdom Mexico-stad, overigens de grootste in de wereld. De aartsbisschop wilde aanzetten tot een gebed voor 'El Tri', zoals de bijnaam luidt voor het team van de Colombiaanse bondscoach Juan Carlos Osorio, die werd aangesteld sinds oktober 2015. Want de oud-clubtrainer van Once Caldas en Atlético Nacional staat ondertussen bekend als een rotatiekunstenaar. Op een totaal van 47 interlands slaagde de ex-middenvelder er in om 46 keer met een verschillende startopstelling te beginnen.

Meten is weten

Duitsland is ondertussen in de ban van de digitale spelanalysemiddelen die door de voetbalbond (DFB) worden ingezet om tegenstanders te ontleden. Ze zijn daarmee natuurlijk niet de enige van de toplanden die zich hierin specialiseren. Maar via data proberen ze een klein verschil te genereren op de concurrentie én pionier te zijn. Meten is weten, zo luidt het dan. Het juiste en meest belangrijke filteren, samen met de aanvaarding door de spelers, daar draait het nu om voor bondscoach Joachim Löw en co. 'Voor mij is dit een goede basis, om mezelf constant te verbeteren', poneert rechterverdediger Joshua Kimmich.