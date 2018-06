WK-barometer: van homofobe Mexicanen tot 'rugklachten' bij Kroaten

José Pekerman, de Argentijnse bondscoach van Colombia, kan uitpakken met een arsenaal aan toptalent. Topschutter aller tijden Radamel Falcao, James Rodríguez en Juan Cuadrado zijn naast wereldsterren vooral spelers die al bewezen op het hoogste niveau om het verschil te kunnen maken. Onder hun drie zijn de offensief ingestelde profs goed voor 204 interlands en 57 goals.

Defensief zit het beoogde duo Yerry Mina-Dávinson Sánchez gezamenlijk aan 21 caps, maar Pekerman vertrouwt blindelings op de spelers van Barcelona en Tottenham. Vooral de 22-jarige Sánchez krijgt in de Premier League bijzonder veel bewondering voor de manier waarop hij zich complexloos aanpast en nu al klaar lijkt voor een stap hoger. En dat voor een centrale verdediger die pas sinds 2015/16 basisspeler is. Toen gebeurde dat bij Atlético Nacional in eigen land, waarmee hij de Copa Libertadores veroverde. Op zijn twintigste verhuisde de negenvoudig international vanuit Zuid-Amerika naar Ajax, waar hij enkele maanden al een basisplaats veroverde en in augustus vorig jaar voor 40 miljoen euro overstapte naar de Londense werkgever van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé.

'Puto'

Bij de wereldvoetbalbond FIFA lachen ze niet met allerhande randzaken die het imago van het voetbal schade kunnen toebrengen. Zo werd een onderzoek ingesteld naar vermeende homofobe kreten van Mexicaanse fans bij de verrassende 1-0-zege tegen uittredend titelhouder Duitsland. Onder meer bij een doeltrap van goalie Manuel Neuer in de 24e minuut was blijkbaar de vloek 'puto' te horen vanuit het supportersvak van de Zuid-Amerikanen.

We mogen gerust spreken over een terugkerend fenomeen, want in de kwalificatiefase werd de Mexicaanse voetbalbond door de FIFA al meermaals beboet. Meer zelfs, het leidde tot een zaak bij het sporttribunaal TAS. Twee jaar geleden werden bepaalde geldstraffen ongedaan gemaakt, met als argument toen dat de kreet beledigend was, maar niet echt bedoeld bleek om te discrimineren.

Buitenspel

Kroatië, dat donderdag speelt tegen Argentinië, moet het toernooi verder zetten met 22 spelers. Want elk land kan geen vervangers meer oproepen. Dat mocht uitsluitend tot 24 uur voor aanvang van het eerste groepsduel. Bij Iran viel centrale verdediger en titularis Roozbeh Cheshmi op training uit met een spierscheur in de lies, maar bij het team van Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) zette Nikola Kalinic (30) zichzelf buitenspel.

Officieel luidt het dat de aanvaller van AC Milan last heeft van een rugletsel. Exact dezelfde reden die de routinier gaf toen hij niet wilde invallen bij een oefeninterland tegen Brazilië, kort voor de start van de WK-eindronde. De 41-voudig international weigerde dat ook te doen in de eerste groepswedstrijd tegen Nigeria (2-0-zege). Voor bondscoach Zlatko Dalic was daarmee de maat vol, hij stuurde de spits koudweg naar huis. 'Omdat ik fitte spelers nodig heb die klaar zijn om mee te doen', verklaarde de 51-jarige gewezen verdedigende middenvelder.