WK-barometer: van showman Zlatan tot kapitein Kane

Engeland droomt al sinds de eindzege van 1966 van nieuw succes op een groot eindtoernooi. Nu wordt er vooral naar aanvoerder Harry Kane (24) gekeken om de schande van het WK in 2014 (groepsfase) en het EK in 2016 (2-1-verlies tegen IJsland in achtste finales) recht te zetten. De Tottenhamaanvaller is niet enkel de vedette in de spelerskern van bondscoach Gareth Southgate, vooral wordt gerekend op zijn impact en doelpuntenproductie om ver te geraken én voor eerherstel te zorgen.

'Harry is een rolmodel met leiderskwaliteiten', verklaarde Southgate in mei bij de aanwijzing van Kane als kapitein. 'We zullen vooral dat laatste nodig hebben, want wie naar het aantal interlands kijkt, zal merken dat wij het minst ervaren zijn.' Kane, bij de Spurs afgelopen seizoen goed voor 41 goals in 48 officiële duels, kent zijn dwingende opdracht. 'Het omhoog houden van de wereldbeker overstijgt alles. Daar gaan we voor.'

***

Groot, groter, Ibrahimovic: zo waande Zlatan (36) zich vijftien jaar lang de superster van de Zweedse nationale ploeg. Twee jaar geleden, bij de teleurstellende laatste plaats in de groepsfase van het EK in Frankrijk én zonder goal vond de momenteel voor LA Galaxy uitkomende aanvaller het genoeg geweest om na 116 caps en 62 doelpunten te stoppen als international. Maar de extravagante voetbalprof kon het de laatste jaren toch niet laten om regelmatig nog avances uit te sturen richting bondscoach Janne Andersson.

Ondertussen zijn ze beide neergestreken in Rusland. Andersson met de bedoeling om via winst tegen Zuid-Korea de volgende ronde snel te halen met een team op basis van discipline en efficiëntie via hoofdzakelijk countervoetbal, showman Zlatan als uithangbord voor een kredietkaartenfirma én eerste criticaster. We zijn benieuwd wie straks het hoogste woord zal voeren.

***

Bij dit WK in Rusland is de verwachting dat de eindronde straks wordt afgesloten met een winst van 2,8 miljard dollar voor de wereldvoetbalbond FIFA. Bij het Duitse weekblad Der Spiegel maakten ze een overzicht van de edities sinds 2002 en stelden ze vast dat de geldmachine almaar beter draait voor voorzitter Gianni Infantino en co.

Zestien jaar geleden genereerde de combinatie Japan & Zuid-Korea nog 2,3 miljard dollar, gevolgd door 2,5 (Duitsland 2006), 2,4 (Zuid-Afrika 2010) en 2,6 (Brazilië 2014). Maar vooral financieel aantrekkelijk worden de volgende WK's. Bij Qatar 2022 luidt de prognose 3,9 miljard dollar, voor het trio Canada-VS-Mexico in 2026 zelfs 11 miljard dollar.

Dat de verliezend kandidaat-organisator Marokko maar 5 miljard euro winst kon garanderen, zal vermoedelijk bij de stemming niet hebben meegespeeld. Dat is ons vermoeden.