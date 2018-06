WK-barometer: vertrouwen in De Gea en zorgen om Neymar Jr.

De Spaanse bondscoach Fernando Hierro (50) behoudt het vertrouwen in David de Gea (27) als titularisdoelman, ondanks het feit dat het sluitstuk van Manchester United bij de spectaculaire 3-3 tegen Portugal in de fout ging bij een van de drie treffers van Cristiano Ronaldo. 'Hij krijgt mijn volste vertrouwen', bevestigde het gewezen clubicoon van Real Madrid, zonder te willen terugkeren op een blunder van de dertigvoudig international bij een oefeninterland met Zwitserland. 'We gaan gewoon verder op de ingeslagen weg, zonder omleggingen.'

Bij een poll van krant Marca kreeg invallersdoelman Kepa Arrizabalaga zowaar meer stemmen dan De Gea, toch opmerkelijk. Maar daar wil Hierro niks van weten, tegen Iran staat de opvolger van Iker Casillas gewoon weer tussen de palen. 'Hij behoort tot de beste drie keepers ter wereld.'

Ook routinier Andrés Iniesta zegt dat de teamgeest van Spanje niet werd aangetast door het puntenverlies tegen de buren van Portugal. 'Het komt er op neer die momenten achter te willen laten', stelt de Vissel Kobe-middenvelder. Iedereen weet nu wat een dergelijke wedstrijd betekent. Als team lieten we zien veel vertrouwen te hebben.'

Neymar Jr.

Is wonderkind Neymar Jr. plots een zorgenkind? Het lijkt er sterk op, want de sterspeler van Brazilië blijft maar sukkelen met zijn rechterenkel. De PSG-sterkhouder miste een groot gedeelte van de tweede competitiehelft in de Ligue1 na een operatie aan het gewricht, maar moest bij het verrassende 1-1-gelijkspel tegen Zwitserland duidelijk de pijn verbijten. Volgens de perswoordvoerder is dit eerder een gevolg van een lange afwezigheid, in combinatie met de vele overtredingen die de 26-jarige dribbelaar onderging.

Tegen Costa Rica zou het godenkind vrijwel zeker aan de aftrap verschijnen. Het gehele land rekent nochtans op de supervedette van de Goddelijke Kanaries. Krant O Globo had het na het openingsduel over 'een druk die ze nog lang niet hadden bespeurd op en rond de nationale ploeg'.

Dat heeft natuurlijk ook nog veel te maken met de herinnering aan de klap die de Zuid-Amerikanen vier jaar geleden in eigen land kregen toegediend in de halve finales, toen Duitsland hen in Belo Horizonte met 1-7 vernederde. 'Psychisch een heel grote betekenis', gaf bondscoach Tite voor aanvang van het WK in Rusland grif toe. Neymar Jr. was er toen niet bij, wegens een gebroken lendenwervel als lijdzaam toeschouwer. Daarom dat hij, die voor 222 miljoen euro een jaar geleden Barcelona voor Parijs verruilde, nu absoluut wil schitteren op een eindronde.

'Maar het probleem is dat Neymar Jr. zich te vaak vergist', beweert oud-international Zé Elias. 'Voetbal is bij uitstek een teamsport. Je moet de bal ook eens durven afgeven.' Voor de goede verstaander: de PSG-spits mag niet alles naar zich toetrekken en collectiever laren denken.

Diversiteit

Het 'Diversity House' in Sint-Petersburg, dat bij het WK in Rusland reclame wil maken voor tolerantie en tegen racisme in de voetbalsport, kon dan toch openen. Nadat de autoriteiten in de loop van vorige week de opening in een gehuurd gebouw nog verhinderden, zorgde de vereniging 'Cup for people' voor een uitwijkmogelijkheid.

Piara Powar, de leider van het netwerk FARE (Football Against Racism in Europe) is verheugd dat hij met zijn organisatie uiteindelijk dan toch het noodzakelijke signaal kan uitsturen. Hijzelf bestuurt het 'Diversity House' in Moskou, om de hoge symbolische waarde te blijven benadrukken van deze thema's. Powar informeerde ook Fatma Samoura, de secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond FIFA, over de problemen die er opdoken met de vestiging in Sint-Petersburg. 'Het voelde aan als een politieke schade', verwees hij naar de plots opgezegde huurovereenkomst in een gebouw waar plots geen elektriciteit voorhanden bleek.

Dankzij de steun van voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger, die ook voor de eigen voetbalbond optreedt als uithangbord, wordt er nu volop ingezet op tentoonstellingen en specifieke programma's voor homoseksuele supporters en profspelers.