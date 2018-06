WK-barometer: wil de echte ster opstaan, aub?

In Engeland wordt er vaak over gespot, dat Paul Pogba (25) afgelopen seizoen meer met de creativiteit van zijn kapsel bezig was dan de ingevingen in het stadion of bij de trainingen. José Mourinho plaatste daarom de Franse middenvelder in februari en maart regelmatig op de invallersbank bij Manchester United, om aan te geven dat zijn niveau naar omhoog moest. Maar met amper zes goals en tien assists in 27 duels voor de vicekampioen van de Premier League kan de prof, die in de zomer van 2015 voor een toenmalig wereldrecordsom van 105 miljoen euro werd weggehaald bij Juventus, amper tevreden zijn.

Frankrijk rekende sterk op de dynamiek en het flegma van Pogba als gangmaker voor zijn nationale ploeg bij deze WK-eindronde in Rusland. Alleen moet bondscoach Didier Deschamps stilaan vaststellen dat zijn spelerskern talent en sterren in overvloed bezit, maar niet beschikt over een leidersfiguur die de rest van het team op sleeptouw kan nemen.

In groep C tegen Peru komt er in Jekaterinburg een tweede gelegenheid voor iemand van les Bleus om op te staan. Misschien Antoine Griezmann? Of eerder toch Pogba, de extraverte middenvelder die vier jaar geleden in Brazilië nog werd uitgeroepen tot beste rookie van het toernooi?

Arsène Wenger, tot afgelopen zomer 22 jaar lang manager van Arsenal, ziet het als volgt. 'In de jonge generatie kan je geen natuurlijke aanvoerders meer vinden. Meer dan waarschijnlijk omdat iedere speler een ster is.' Of wil zijn natuurlijk.

Messi

De Argentijnen zijn gewaarschuwd, want de Hand van God sprak nog eens. Diego Armando Maradona deed het vanuit Rusland, waar de voorzitter van het Wit-Russische Dinamo Brest voor de Zuid-Amerikaanse tv-zenders een ferm signaal uitstuurde richting bondscoach Jorge Sampaoli. 'Als ze zo verder spelen, dan kan hij niet meer naar huis terug te keren. Dat lijkt me uitgesloten. Want in Buenos Aires zijn ze met niks minder dan de wereldtitel tevreden.'

Pluisje is natuurlijk niet de enige die met zijn kritiek, hij wordt bijgetreden door een hele pleiade aan oud-internationals uit de wereldkampioenengeneratie van 1978 en 1986 om zijn uitspraak kracht bij te zetten. Mario Kempes, Sergio Batista en Daniel Passarella sparen momenteel de Albiceleste niet, want ze verwachten van gids Javier Mascherano en sterspeler Lionel Messi gewoon meer.

Na de verrassende 1-1 tegenover het stugge IJsland zullen ze om 20 uur tegen Kroatië uit een totaal ander vaatje moeten tappen om de crisismodus te veranderen. Gelukkig voor de internationals is er Jorge Valdano, ook wereldkampioen in 1986 maar door zijn jarenlange ervaring als sportief directeur van Real Madrid nu de eerste om Sergio Agüero en co rugdekking te geven. 'Messi torst het gewicht van 43 miljoen inwoners op zijn schouders, die de eindzege eisen', sprak hij tegenover El Transistor. 'Het probleem is dat Leo tegen IJsland soms door vijf tegenspelers tegelijk werd omsingeld. De ploeg hoopt te veel op zijn talent, mist te veel structuur en biedt onvoldoende oplossingen tactisch. Messi kan niet altijd voor mirakels zorgen.'

Geheim wapen

Beschikt Australië met de amper negentienjarige Daniel Arzani over een geheim wapen? Het zou wel eens goed kunnen. 'Hij is een groot talent, die voor het verschil kan zorgen', oordeelt bondscoach Bert van Marwijk. Die mening wordt gedeeld door Michael Jakobsen, zijn gewezen ploegmaat bij Melbourne City. 'Naast de x-factor beschikt Daniel over kwaliteiten die andere profs niet hebben. Vooral in de één-tegen-één is hij uitmuntend.'

De in Iran geboren offensieve middenvelder of flankspeler - die op zesjarige leeftijd Khorrambad verruilde voor een toekomst Down Under - is de hoop in bange tijden voor de Socceroos, maar vooral een open persoon. 'Jesus Christus, dit is tamelijk cool', zo opende hij bij zijn eerste officiële persconferentie bijzonder zelfverzekerd.

Na zijn invalbeurt tegen Frankrijk is Arzani met negentien jaar en vijf maanden de jongste speler die al op het veld kwam op dit WK. 'Het truitje van de Australische nationale ploeg dragen of neurochirurg worden', zo reageerde hij als guitige scholier op de vraag van zijn leraar wat hij later wilden worden. Het is een anekdote die zijn vader met plezier oprakelt en hem aan het lachen brengt. Want de droom werd werkelijkheid.