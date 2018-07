WK-barometer: Zwitserse eenheid, Zweeds statement, de honger van Falcao en de recordjacht van Kane

'Wij tegen de wereld!', zo verwoordt Michael Lang de gedachtengang bij de Zwitserland voor de achtste finales van de wereldbeker tegen Zweden. De 27-jarige middenvelder, die straks FC Basel verruilt voor Borussia Mönchengladbach, verwijst daarmee naar de turbulente voorronde die de Nati achter de rug hebben. Want het WK bereikten ze pas door de play-offs, waarbij het team van bondscoach Vladimir Petkovic zeer moeizaam afrekende met het stugge Noord-Ierland. En in Rusland werden de Zwitsers na hun harde aanpak en 1-1-gelijkspel tegenover toernooifavoriet Brazilië fel bekritiseerd. Maar de meeste heisa ontstond dan weer na de 2-1-zege op Servië, met het adelaarsvreugdegebaar door Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri en Stephan Lichtsteiner. De wereldvoetbalbond FIFA zag daar een politiek gebaar in, waardoor het trio werd veroordeeld tot een geldboete. 'Door dit voorval zijn we nog sterker naar elkaar toe gegroeid', beweert doelman Yann Sommer. De Zwitsers azen alvast op hun vierde kwartfinaleplaats in de WK-geschiedenis. Zowel in 1934, 1938 als 1954 - toen bij een eindronde in eigen huis - bleef het Alpenland daar steken. Zwitserland is op zijn best na rust, zo blijkt. Want maar liefst elf van de laatste veertien WK-treffers viel in de tweede helft, vier van de vijf goals op de editie in Rusland inbegrepen.

***

Zweden, dat straks zijn vijftigste WK-duel afwerkt, eindigde dan weer verrassend als eerste in groep F na zeges op Zuid-Korea en Mexico, naast een (ultieme) 2-1-nederlaag via de vrije trap van Toni Kroos tegen Duitsland. Ook de Scandinaven geraakten pas in Rusland via de play-offs, na de uitschakeling van Italië via een treffer van Jakob Johansson en een 0-0-gelijkspel bij de return. Maar voor het eerst sinds 1994 kunnen de ex-ploeggenoten van icoon Zlatan Ibrahimovic de laatste acht bereiken van een wereldbeker. Toen verloren ze bij de halve eindstrijd in het Amerikaanse Pasadena met 1-0 van Brazilië, door de onvermijdelijke scoremachine Romario.

Marcus Berg maakte, na het statement van de voltallige spelersgroep tegenover de aanvallen via sociale media op middenvelder Jimmy Durmaz, een prof met Turkse roots, het gezamenlijke standpunt nog maar eens duidelijk naar de buitenwereld. 'Fuck racisme', oppert de 31-jarige spits van Al Ain. 'We maakten een sterk collectief teken. Dat voelde bijzonder goed aan. Wij zijn allemaal verschillend, maar denken hetzelfde over de geldende waarden en normen. Voor elkaar blijven we staan.'

***

Juan Quintero is op dit WK zeer belangrijk voor Colombia. De 25-jarige offensieve middenvelder van River Plate had met een doelpunt en twee assists een rechtstreeks aandeel in drie van de vijf WK-treffers van Los Cafeteros. Nadat het team van bondscoach José Pekerman zijn eerste duel verloor van Japan kwamen de Zuid-Amerikanen nadien sterk terug met overwinningen op Polen en Senegal. Op het WK van 1998 verloren de Colombianen met 0-2 in de poulefase van Engeland, maar beroemder blijft de bizarre scorpion kick van doelman René Higuita bij de oefeninterland op 6 september 1995.

Colombia rekent sterk op de geliefde 'El Tigre RadamelFalcao', die constant wordt bezongen en bejubeld door de fanatieke aanhang. Dat heeft alles te maken met het trauma van vier jaar geleden, toen de prijsschutter van AS Monaco door een onvoldoende herstel vna een kruisbandletsel de eindronde in Brazilië gedwongen moest laten schieten. 'Voor onze groep een noodzakelijk', bewierookt Pekerman graag zijn 32-jarige aanvaller. 'Door zijn spelerskwaliteiten, maar vooral ook door zijn karakter van uitgesproken winnaar.' Zijn tranen liet de routinier de vrije loop, toen hij bij de 3-0-zege op Polen zijn eerste WK-treffer ooit aantekende. Een plaats bij de laatste acht zal vermoedelijk opnieuw voor een emotionele opwelling zorgen.

***

Voor het laatst won Engeland in 2006 een knock-outwedstrijd op een WK-eindronde, toen door een rake vrije trap van David Beckham the Three Lions op weg zette naar een zege tegenover het nietige Ecuador. Vol verwachting wordt er nu uitgekeken naar Harry Kane als redder van het vaderland. Hoewel de Tottenhamstormram nog maar 153 WK-minuten afhaspelde, zit de 24-jarige 26-voudig international al aan vijf treffers. Enkel Gary Lineker moet hij nog boven zich dulden op de lijst van Engelse internationals met de meeste WK-doelpunten, want de presentator van het populaire BBC-programma geraakte in totaal aan tien goals. Bijzonder interessant om volgen worden straks de rechtstreekse confrontaties tussen Kane en ploeggenoot Davinson Sánchez. Voor de Engelsen valt het alleszins te hopen dat het uiteindelijk niet uitdraait op een strafschoppenreeks. Want ze zijn nog altijd het enige land dat aan drie series deelnam op een wereldbeker en ze effectief ook alle drie verloor. Chris Waddle, huidig bondscoach Stuart Pearce, Paul Ince, David Batty, Frank Lampard, Jamie Carragher en zelfs Steven Gerrard faalden ooit vanop de stip. Liever willen ze - logischerwijze - aan die dramatische gebeurtenis niet te veel meer herinnerd worden.

frédéric vanheule