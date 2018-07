WK met 48 landen in 2022 is 'haalbaar' volgens organisator Qatar

'Het is haalbaar. We moeten alleen uitzoeken hoe. Volgens welk formaat zouden ze dan spelen? Zelfs wij kennen het formaat niet,' verklaarde Nasser Al Khater, assistent secretaris-generaal van de overheidsinstelling die instaat voor de organisatie van het WK. 'Alles hangt af van het formaat. Als het formaat juist in elkaar zit, dan kan het werkelijk een spannende editie worden.'

De Wereldvoetbalbond (FIFA) trok het aantal deelnemende landen van het WK van 2026 al op van 32 naar 48. Op vraag van Zuid-Amerika bekijkt de FIFA nu of het mogelijk is om het WK in Qatar met 48 landen te spelen. 'Alles is gepland volgens een WK met 32 landen. Al het werk dat tot nu toe verricht is, is met het oog op een WK met 32 landen verricht,' verklaarde Al Khater. 'Maar als we merken dat de nieuwe formule het WK en het voetbal zelf ten goede komt en een meerwaarde biedt, dan zullen we er volledig voor gaan. Als we het gevoel hebben dat het nadelig is voor ons of het voetbal, dan doen we het niet.'

Met acht speelsteden zou het WK, mocht het effectief zoals in 2026 met zestien groepen van elk drie landen worden georganiseerd, langer duren dan normaal, tenzij er nog een mede-organisator zou worden gevonden. Een ander mogelijk formaat zou de 48 landen opdelen in zestien al geplaatste landen en een play-off-fase waarin de overige 32 landen het tegen elkaar opnemen voor nog eens zestien plaatsen. De laatste fase, met 32 landen verdeeld over acht groepen, zou dan identiek zijn aan het huidige WK.

Volgens Al Khader zou dit formaat tot meer verrassingen kunnen leiden. Ook dan zou het WK langer duren, hetgeen problematisch is voor Qatar. Door de verschroeiende hitte werd het toernooi eerder al opgeschoven naar de periode november-december. De Europese nationale liga's verzetten zich tegen een uitbreiding van het WK met enkele weken.

Al Khader wil dat het formaat ten laatste begin 2019 wordt gekozen. Dan beginnen namelijk de kwalificaties voor het WK. De Qatarezen hadden ook lof voor de Russische organisatie van het WK. 'Het is een fantastisch toernooi met dito organisatie,' verklaarde secretaris-generaal van het Qatarese organisatiecomité.

De Qatarezen werden sinds de toekenning van het WK al meerdere malen met de vinger gewezen door mensenrechtenactivisten. Ze worden ervan beschuldigd migranten als moderne slaven in te zetten voor het bouwen van de stadions. Ook hangt er een wolk van corruptie over de toewijzingsprocedure van de FIFA.