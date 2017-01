Je kan er haast vergif op innemen. Als er aan het hoofd van de internationale voetbalinstanties - of ze nu FIFA dan wel UEFA heten, maakt niet uit - iets verandert en er een nieuwe baas de plak komt zwaaien, gaat het binnen de kortste keren over een verandering van het format. Het gebeurde onder João Havelange (van 16 ging het in '82 naar 24 en onder impuls van zijn rechterhand en opvolger Sepp Blatter in '98 naar 32) en het is nu ook weer van dattum onder de nieuwe FIFA-baas Gianni Infantino. Goed een jaar geleden verkozen en nu al de grondlegger van een nieuw format dat vanaf 2026 in voege treedt: een WK met 48. Het EK van vorige zomer, voor het eerst met 24, was er ook al gekomen na het aantreden van Michel Platini, als voorzitter van UEFA. De Fransman was in 2008 een notoir voorstander van de uitbreiding.

FIFA én UEFA staan bij deze vernieuwing lijnrecht tegenover de ECA, de vereniging van Europese topclubs. Europese, ja, wat hen meteen in de minderheid brengt op een wereldcongres als dat van vandaag, met vertegenwoordigers van allerlei staten. De Europese clubs zijn tegen de uitbreiding, tegen elke uitbreiding. Zij willen hun spelers zo weinig mogelijk voor hun land zien voetballen. Daarmee - laat ons duidelijk zijn - bewaken ze hun commerciële belangen. Ze doen dit niet om sportieve redenen, uit medelijden met de lichamelijke belasting van hun voetballers. Neen. Ze willen zélf op zomertoer met hun vedetten, tot meerdere eer en glorie van de eigen portemonnee.

Dat verzwakt hun stem in dit debat. Infantino wist dat en drukte daarom zijn plan door: 16 landen meer betekent meer inkomsten van sponsors, uit televisie, uit ticketverkoop. En meer geld voor FIFA betekent ook meer geld voor de federaties. Voor alle federaties, ook die van Samoa, Luxemburg of Bangladesh. Dat weten hun vertegenwoordigers. Uiteraard stemmen die voor.

Delen WK met 48: voor geld danst de beer

Is deze nieuwe uitbreiding een goeie zaak voor het WK en het voetbal? Vond u in de zomer van 2016 de uitbreiding met 8 Europese landen, een goeie zaak voor het EK en het voetbal? Het is dezelfde discussie. In Wales, Slovakije, Ierland of IJsland vonden ze van wel. Supporters, die houden van topduels à la Duitsland-Italië of Frankrijk-Engeland, dachten van niet. In elk geval krijgt u straks nog een pak meer wedstrijden: van 64 gaan we naar 80. De bedoeling is om binnen de maand (32 dagen) alles af te werken. Dat wordt intens.

Stel: dat WK van 2026 is in China, dat dezer dagen pakken geld in de sport gooit en er graag zelf eentje wil organiseren - is het niet in 2026 dan wel in 2030. Gezien het tijdsverschil worden dat wedstrijden tijdens de nacht of in de vroege ochtend. Gaat u dan opstaan voor Kameroen-Albanië of Zuid-Korea - Ecuador? Kijken, in de eerste ronde, naar 16 groepen van drie, waarbij alleen de slechtste terug naar huis gaat en de andere twee naar de knock-outfase.

Ach, voor het geld danst den beer. Zeker de voetbalbeer. Al sinds de jaren tachtig. Dit verrast dus niet. Laten we ons dan maar in het kamp van Wales, IJsland of Ierland gooien en Infantino dankbaar zijn, dat ook zij straks eens tegen landen uit Azië, Afrika, of Zuid-Amerika kunnen spelen. En dat FIFA dan maar eerlijk het vele geld verdeelt over de hele wereld, niet alleen over twintig Europese topteams. Waarbij we dan maar hopen dat het niet in kostuumvesten belandt, of op privérekeningen in belastingparadijzen, zoals onder Blatter.

Alleen dit: het wordt stilaan een hele opgave om nog een WK te organiseren. Tachtig wedstrijden in 32 dagen is veel. Je hebt dus een pak stadions nodig, die nog vaker, naar het beeld van Zuid-Afrika of Brazilië witte olifanten zullen worden. Een WK organiseren wordt iets voor de grote landen. Nog meer. Zeker buiten Europa.

Of is de volgende stap een WK over een heel werelddeel, zoals Platini met zijn 2020 doorheen Europa gaat reizen.