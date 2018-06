WK-retro: bronzen droomdebuut voor Kroaten

Nog voor het einde van de poulefase van het WK 1998 waren zowel Argentinië als Kroatië al zeker van de volgende ronde. Beide landen wonnen hun eerste twee wedstrijden van Jamaica en Japan. De 1-2-zege van het Caraïbische land tegen de Aziaten op speeldag 3 kon hen niet meer bedreigen. Ondanks een 1-0-nederlaag in de overbodige negentig minuten zetten dus ook de Kroaten een feestje in. Linkerflankverdediger Mauricio Pineda maakte zijn eerste en enige interlanddoelpunt en maakte Argentinië zo groepswinnaar. Zijn landgenoot Diego Simeone, nu trainer van Atlético Madrid, kwam in de 67e minuut Intericoon Javier Zanetti aflossen. Uiteindelijk zou Kroatië pas in de halve finale sneuvelen tegen Frankrijk (2-1), maar het won wel de troostfinale tegen onze oranje noorderburen (1-2). Een week eerder had Nederland Argentinië uit de kwartfinales geknikkerd (2-1).

De Kroatische derde plaats in Frankrijk is het beste resultaat ooit voor het land dat toen voor het eerst deelnam aan een WK. Davor Suker was de man met het grootste aandeel in die triomf: de spits van Real Madrid klokte af op zes doelpunten, waarmee hij topscorer van het WK was.

In 1966 ging WK-debutant Portugal Kroatië met deze prestatie al eens voor door in Engeland de bronzen medaille te bemachtigen. Dat resultaat kwam er dankzij negen goals van Eusébio, net als Suker 32 jaar later beste doelpuntenmaker van het tornooi.