WK retro: goalgarantie Wilmots, tot kwelduivel Prendergast

Naast twee oefeninterlands troffen België en Tunesië elkaar slechts eenmalig in een match met inzet. In groep H van het WK 2002 hielden de mannen van bondscoach Robert Waseige en de Noord-Afrikanen de score in evenwicht. Marc Wilmots schoot na dertien minuten de 0-1 tegen de netten nadat Branko Strupar de voorzet van Peter Van der Heyden perfect in zijn voeten had gekopt. Amper vier minuten stond de voorsprong op het bord toen Raouf Bouzaiene keeper Geert De Vlieger kansloos liet met een heerlijke vrije trap. De gelijkmaker van Les Aigles de Carthage (de Adelaars van Carthago) legde meteen de eindstand vast.

Ook in de andere wedstrijden van de poulefase, 2-2 tegen Japan en 3-2-winst tegen Rusland, kon Das Kampfschwein scoren. In de achtste finales nam België het op tegen Brazilië en ging Wilmots door op hetzelfde elan. Scheidsrechter Peter Prendergast keurde zijn kopbaldoelpunt echter onbegrijpelijk af, tot woede van de Duivels - en de hele natie. Rivaldo en Ronaldo knalden hun land uiteindelijk naar de volgende ronde. Met twee goals in de finale tegen Duitsland maakte Ronaldo Brazilië zelfs voor de vijfde keer wereldkampioen. Voor onze nationale ploeg volgde na het WK, georganiseerd in Japan en Zuid-Korea, een afwezigheid van twaalf jaar op grote tornooien. Pas in 2014 konden de Duivels zich plaatsen voor het WK in Brazilië. De verlossende selectieheer was... Wilmots.

Marc Wilmots over zijn afgekeurde goal tegen Brazilië