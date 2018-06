WK retro: goals, schouderklopje en transfer van Podolski

Voor de achtste finale van het WK 2006 ontving gastland Duitsland Zweden. Na amper twaalf minuten lag de eindstand al vast: 2-0. Teddy Lucic probeerde de eerste goal van Lukas Podolski nog te verhinderen met zijn kale knikker, de tweede van Prinz Poldi liet de Zweedse verdediging kansloos: een harde knal na een slim passje van spitsbroeder Miroslav Klose. Nog voor de pauze zat de wedstrijd van de ongelukkige Lucic er al op. Onder druk van het 66.000-koppige thuispubliek en de om een kaart bedelende Duitsers op het terrein gaf scheidsrechter Carlos Simon - met een grijns - de Zweedse verdediger zijn tweede geel, telkens na een fout op Klose. Podolski bedankte de ref met een schouderklopje. 'Het voelde een beetje alsof de reactie van de Duitse spelers ervoor zorgde dat ik van het veld werd gestuurd', verklaarde Lucic achteraf.

Om het echec compleet te maken miste Henrik Larsson even na de rust de aansluitingstreffer vanop de stip. Huidig bondscoach van Die Mannschaft Joachim Löw, toen op de bank als assistent van Jürgen Klinsmann, zag hoe zijn mannen standhielden. Duitsland zou uiteindelijk stranden in de halve finale. Het WK leverde Podolski een transfer op van 1. FC Köln naar Bayern München. Voortaan zou hij scoren in de Allianz Arena, wat hij die zaterdag 24 juni al had gedaan tegen de Zweden.