WK-retro: Gre-No-Li, de voorlopers van BBC

Zweden en Zuid-Korea keken elkaar voor het eerst in de ogen op de Olympische Spelen van 1948 in Londen. De Koreanen hielden er een nationaal trauma aan over: ze verloren de kwartfinale met maar liefst 12-0. Niet verwonderlijk is dit tot op heden de grootste overwinning voor de Scandinaviërs en de zwaarste nederlaag voor de Aziatische Tijgers.

Selhurst Park, het stadion van Premier League-club Crystal Palace, zag één goal om de 7,5 minuten. Schutters van dienst waren Kjell Rosén (2 doelpunten), NilsCarlsson (3), Gunnar Gren (1), Gunnar Nordahl (4) en Nils Liedholm (2). Deze laatste drie stonden beter bekend als doelpuntenmachine Gre-No-Li, de voorloper van 'BBC' (Bale, Benzema, Cristiano) van Real Madrid.

Door de 3-1-winst in de finale tegen Joegoslavië mochten de Zweden de gouden medaille in ontvangst nemen. Na het olympisch tornooi versierde het aanvalstrio een toptransfer naar AC Milan waar ze in 1951 samen de scudetto veroverden.

Hun avontuur bij de nationale ploeg zat er dan wel op: enkel amateurs kwamen in aanmerking voor interlands, een ietwat ongewone selectiepolitiek. Gelukkig voor Zuid-Korea heeft Zweden tegenwoordig geen echte killer meer tussen de lijnen lopen, laat staan drie, of het moet zijn dat Zlatan Ibrahimovic zich opnieuw beschikbaar stelt. Tijdens zijn loopbaan scoorde Zlatan maar liefst 62 keer voor zijn vaderland, het drietal Gre-No-Li in totaal 88 keer.

Topscorer van de voorbije WK-kwalificatiecampagne is Marcus Berg (FC Al-Ain) met acht goals in elf wedstrijden, waarvan vier tegen Luxemburg (8-0).