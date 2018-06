WK retro: het interlanddebuut van de laatste 'aardling'

Op speeldag 3 van de poulefase van het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea kruisen Costa Rica en Brazilië de degens. 38 minuten ver lijkt de wedstrijd in het Suwon World Cup Stadion al gespeeld. De Brazilianen staan met 0-3 op voorsprong dankzij doelpunten van de onvermijdelijke Ronaldo (2x) en Edmílson.

Even komt Costa Rica back in the game door een raak schot van Paulo 'La Cobra' Wanchope en een welgemikte kopbal van Rónald Gómez ofte La Bala (de Kogel), maar na de rust stellen Rivaldo (62') en Júnior (64') in drie dolle minuten orde op zaken. Ze ontnemen hun Spaanssprekende tegenstanders uit Centraal-Amerika alle hoop op een stunt en op de volgende ronde: Turkije mag met een gelijk puntenaantal (4) maar een beter doelsaldo (+2 tegenover -1) naar de achtste finale.

Het duel met Costa Rica was an sich niet buitengewoon, ware het niet dat ene Ricardo Izecson dos Santos Leite zijn eerste match met inzet voor de Seleção afwerkte. Na eerdere speelminuten in twee oefenpotten mag Kaká in de 72e minuut de tien jaar oudere Rivaldo vervangen. Twee weken na zijn vuurdoop kroont Brazilië zich voor de vijfde keer tot wereldkampioen. Zonder het talent van FC São Paulo, trainer Luiz Felipe Scolari laat hem de rest van het tornooi op de bank. Het zou nog tot de CONCACAF Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika (juli 2003), duren eer hij titularis werd onder bondscoach Carlos Alberto Parreira, de opvolger van Scolari.

Kaká is overigens de laatste aardling die de Gouden Bal (2007) in ontvangst mocht nemen vooraleer extraterrestrialsLionel Messi en Cristiano Ronaldo de trofee onderling begonnen uit te wisselen.