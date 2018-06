WK retro: Hiddinkhype in Zuid-Korea

Samen met medeorganisator Japan was Zuid-Korea rechtstreeks geplaatst voor het WK 2002. Tegen alle verwachtingen in loodste bondscoach Guus Hiddink de Koreanen naar de halve finale van het tornooi. Daarin sneuvelden ze tegen Duitsland (1-0) door een doelpunt van Michael Ballack. Voor Zuid-Korea was die vierde plek, de strijd om de bronzen plak werd verloren van Turkije, de beste prestatie ooit op een wereldkampioenschap.

Door dat verrassend sterke parcours ontstond er een ware hype rond de persoon van Guus Geluk. In zijn geboortedorp Varsseveld kreeg hij een eigen museum (Guuseum), in Zuid-Korea werd het Gwangju World Cupstadion naar hem genoemd.

Ondanks zijn succes met het nationale elftal viel de aanpak van de Nederlander niet bij iedereen in goede aarde. In zijn boek beschuldigde spits Chun-Soo Lee, vaste waarde op het WK, zijn trainer van vloeken tegen spelers.

In de zomer van 2002 ging Hiddink terug in eigen land aan de slag. Hij nam twee Koreaanse internationals mee naar PSV Eindhoven: verdediger Lee Young-Pyo en middenvelder Park Ji-Sung, die later bij Manchester United tot een wereldtopper zou uitgroeien. Minder goed verging het Ahn Jung-Hwan. Na diens beslissende goal in de 117e minuut tegen Italië (2-1-winst) in de achtste finale moest hij vertrekken bij zijn werkgever, het Italiaanse AC Perugia. Anderlechtaanvaller Seol Ki-Hyeon had met de gelijkmaker verlengingen afgedwongen tegen de Italianen.