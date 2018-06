WK retro: historische middag voor Portugal (en Cristiano Ronaldo)

Portugalkapitein Luis Figo had zijn ploegmaats op scherp gesteld voor de confrontatie met Iran in de poulefase van het WK 2006. 'Iedereen weet dat als zij een negatief resultaat behalen, ze uitgeschakeld zijn. Wij daarentegen, kunnen ons kwalificeren voor de volgende ronde als we winnen. Het is een finale voor beide teams', was Figo duidelijk.

Iran bood aanvankelijk stevig weerwerk tot een onhoudbaar kanonschot van Deco (63') van buiten de grote backlijn. Nadat de aanvoerder van de Iraniërs Yahya Golmohammadi zijn collega-kapi Figo onderuit haalde in de zestien, besliste Cristiano Ronaldo (80') de wedstrijd vanop de stip. Even later dacht Ronaldo keeper Ebrahim Mirzapour voor de tweede keer geklopt te hebben maar zijn goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De buit was hoe dan ook binnen. Bondscoach Luiz Scolari gunde uitblinkers Deco en Figo nog een applausvervanging.

Portugal deed wat in 1986 en 2002 niet lukte: het overleefde de groepsfase voor het eerst sinds het wereldkampioenschap van '66 in Engeland.

Ook Ronaldo, toen nog spits van Manchester United, had een afspraak met de geschiedenis: op de leeftijd van 21 jaar en 132 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker voor Portugal op een wereldbeker. Het vorige record stond op naam van António Simões (22 jaar en 217 dagen oud op het WK 1966), ploeggenoot van de legendarische Eusébio die de Portugezen naar een bronzen medaille had gebracht.