WK retro: hoe John Cleese de Duitsers misschien inspireerde

Onze oosterburen houden goede herinneringen over aan de WK-groepswedstrijd tegen Mexico in 1978. In Engeland zond BBC1 de match live uit, meteen na de 'The Germans'-aflevering van Fawlty Towers. Het is niet geweten of het Duitse elftal het fragment met John Cleese's memorabele imitatie van Adolf Hitler en de uitspraak 'Don't mention the war' als voorbereiding bekeken. Wel staat vast dat het toenmalige West-Duitsland in gastland Argentinië als een pletwals over de Mexicanen walste: het werd 6-0. Hansi en Dieter Müller (geen familie) scoorden eenmaal, Heinz Flohe en Karl-Heinz Rummenigge twee keer.

Voor Bayernlegende Rummenigge waren het zijn eerste interlanddoelpunten, een goal in een oefenmatch tegen Italië een jaar eerder buiten beschouwing gelaten. Het begin van een indrukwekkende reeks: in 96 wedstrijden voor Die Mannschaft trof hij 45 keer raak. Daarmee bekleedt hij de zesde plaats in de topschuttersranking van zijn vaderland. Miroslav Klose voert die lijst aan met 71 goals in 137 duels. Op twee staat nog een Bayernicoon: GerdMüller is de meest efficiënte Duitse spits met 62 treffers in 68 interlands. Hij haalde een gemiddelde van 1,10 doelpunt per cap waarmee hij beter doet dan Rummenigge (0,47) en Klose (0,52).