WK retro: Messi meets Musa, again

Alsof het lot ermee gemoeid is: zes keer kon Nigeria zich plaatsen voor een WK, viermaal trof het Argentinië in de groepsfase, in Rusland de vijfde keer. De meest recente confrontatie op een WK, in Brazilië in 2014, eindigde op 2-3 in het voordeel van de Zuid-Amerikanen. 'Wij hebben geluk om Messi te hebben, Nigeria heeft geluk met Musa', verklaarde de Argentijnse verdediger Pablo Zabaleta na affluiten aan BBC Sport.

Dat vatte de match perfect samen: elke partij had zijn messiaanse uitblinker met twee goals. Le seul vrai Lionel opende in de derde minuut de score, tachtig seconden later maakte Ahmed Musa (CSKA Moskou) gelijk. In de verlengingen van de eerste helft krulde Leo een vrije trap voorbij keeper Vincent Enyeama. Een reactie liet niet lang op zich wachten: na de rust had de doorgebroken Musa amper twee minuten nodig om de 2-2 onhoudbaar binnen te knallen. De winning goal kwam van (de knie van) Marcos Rojo maar ondanks de nederlaag stootte Nigeria door naar de tweede ronde.

Bij de Super Eagles ging een speler in het bijzonder tevreden douchen: kapitein Joseph Yobo (ex-Standard) verzamelde zijn honderdste cap en was de eerste Nigeriaan die daarin slaagde.

Saillant detail: Argentinië won de vier voorbije WK-duels maar tijdens de laatste ontmoeting, een oefeninterland in november 2017, was Nigeria met 2-4 te sterk.