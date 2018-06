WK retro: Petit maatje te groot voor Denemarken

'De Fransen zijn erg sterk maar ik zag hun matchen tegen Zweden. Er zijn plekken waar je Frankrijk pijn kan doen', reageerde FC Kopenhagenverdediger Peter Ankersen nadat Denemarken met Frankrijk, Australië en Peru uit de pot kwam bij de loting voor het WK 2018 in Rusland. Twintig jaar geleden, net niet dag op dag, stond dezelfde affiche op het programma, ook al in groep C. Toen waren het goals van Youri Djorkaeff (zijn eerste en enige op een WK) en Emmanuel Petit die de Denen pijn deden. Kapitein van de Scandinaviërs Michael Laudrup, wiens jongere broer Brian ook aan de aftrap verscheen, maakte het tegendoelpunt.

Het WK 1998 in Frankrijk was er een van eerste keren. Voor Sepp Blatter was het zijn eerste tornooi als FIFA-voorzitter. Fransman Laurent Blanc scoorde de eerste 'golden goal' op een WK (1-0 tegen Paraguay). Met de uitbreiding van de poulefase van 24 naar 32 landen kwam er een nieuw format waardoor meer teams uit Afrika, Azië en Noord-Amerika konden deelnemen. Maar liefst 174 landen probeerden een ticket te bemachtigen in de kwalificatierondes. In 1938 waren dat er nog maar 37, voor 15 beschikbare WK-plaatsen. Van die 174 was Frankrijk uiteindelijk de sterkste: het won de finale met 3-0 van Brazilië na goals van Zinédine Zidane en Petit. Vorig jaar bevestigde de FIFA dat op de wereldbekereditie van 2026 48 landen voor de eindzege zullen strijden.