WK retro: scorende Villa, spuwende Ronaldo

Oorverdovend vuvuzelagezoem van 62.955 toeschouwers vulde het Cape Town Stadium voor de 1/8e finale van het WK 2010. De goal die de Iberische derby tussen Spanje en Portugal besliste kwam er dankzij drie FC Barcelonaspelers. Met een splijtende pass doorbrak Andrés Iniesta de Portugese defensie en Xavi zette daarop David Villa met een meesterlijk hakje alleen voor Eduardo. De spits, net voor het WK door Barça overgenomen van Valencia CF, twijfelde niet. 1-0 voor La Roja, einde tornooi voor de Portugezen van bondscoach Carlos Queiroz. De rode kaart in de 89e minuut voor rechtsback Ricardo Costa na een vermeende ellenboog in het gezicht van Joan Capdevila maakte de avond nog pijnlijker.

Cristiano Ronaldo droop af en mikte een fluim richting de camera die hem volgde op zijn lijdensweg richting kleedkamer. Na de match weigerde de superster de pers te woord te staan. Zijn enige reactie was er een op de vraag hoe hij de nederlaag kon verklaren. 'Vraag dat aan Queiroz', repliceerde hij misnoegd.

Hoewel ze bij Manchester United en vervolgens Real Madrid vlot binnenvlogen, was het de Portugees tijdens de zeven kwalificatiewedstrijden voorafgaand aan het WK in Zuid-Afrika niet gelukt om te scoren. Meer zelfs: hij doorbrak een doelpuntendroogte van twee jaar bij het nationale elftal, een strafschop in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Finland niet meegerekend, pas na 87 minuten op de tweede speeldag van de groepsfase tegen Noord-Korea (7-0).

Over zijn uitspraak net na de uitschakeling zei Ronaldo later trouwens: 'Wanneer ik zei "stel die vraag aan de coach", was dat omdat Carlos Queiroz een persconferentie ging houden.'