WK retro: vijf minuten vieren voor veteraan

Slechts drie keer stonden Japan en Colombia in het verleden tegenover elkaar: op de Confederations Cup in 2003, tijdens een oefeninterland in 2007 en in de poulefase van het WK in 2014. Die laatste wedstrijd eindigde op 1-4 in het voordeel van de Zuid-Amerikanen waardoor ze zich als groepswinnaar plaatsten voor de tweede ronde. Japan moest huiswaarts keren.

Juan Cuadrado had zijn team vanop elf meter op voorsprong geschoten maar Shinji Okazaki bracht Japan in de extra tijd van de eerste helft langszij na een voorzet van Keisuke Honda. Na de koffie viel WK-revelatie James Rodríguez in. Met twee assists voor Jackson Martínez en een heerlijk stiftertje waarmee hij Eiji Kawashima (ex-Standard) zelf klopte, bezorgde hij Los Cafeteros (de koffieboeren) een verdiende zege.

In de 85e minuut gunde bondscoach José Pékerman derde doelman Faryd Mondragón- zonder club op dat moment - zijn five minutes of fame. Die dinsdag viel hij in voor eerste keus David Ospina, de zaterdag erop blies hij 43 kaarsjes uit. Zo verbrak hij het record van Roger Milla (42 jaar en 40 dagen oud op het WK 1994 in de VS) en werd hij de oudste speler op een WK.

Frank Raes riep Mondragón uit tot Man van de Match: 'Vijf minuten op het veld met één fantastische redding. Een man van 43 bewijst dat er plaats is voor romantiek op het WK. Mooi moment.'