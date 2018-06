WK retro: voetbal, niet altijd een feest

Niet het duel op het veld tussen Engeland en Tunesië haalde dinsdag 16 juni 1998 de Britse krantenkoppen, de knokpartijen naast het terrein wel.

Nochtans hadden The Three Lions de openingsmatch van groep G op het WK 1998 met 2-0 gewonnen. Goals van kapitein Alan Shearer en Paul Scholes zorgden in Marseille voor de eindstand. In het Stade Vélodrome stond Gareth Southgate, de huidige trainer van het Engelse nationale elftal, negentig minuten tussen de lijnen tegen de Noord-Afrikanen.

Bondscoach Glenn Hoddle sprak lovende woorden over de prestatie van zijn doelpuntenmakers. 'Alans reputatie spreekt voor zich, vandaag had hij een beperkt aantal kansen en dit is wat een wereldspits kan doen. Hij kan uit het niets een kans verzilveren. De jonge Paul Scholes toont veel maturiteit, hij is erg getalenteerd en voelde zich hier thuis vandaag.'

Buiten de speelarena overschaduwden gewelddadige confrontaties tussen Britse en Tunesische fans het gebeuren binnen in het stadion. Zowel voor als na de wedstrijd braken rellen uit tussen beide supportersclans. Er waren incidenten in de straten van Marseille en op het Prado-strand, waar duizenden supporters de wedstrijd volgden op een reuzescherm. De oproerpolitie moest tussenbeide komen, traangas vervulde de havenstad. Brits premier Tony Blair noemde zijn herrie schoppende landgenoten 'een nationale schande'.