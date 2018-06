WK's zwaarste speler toont buikspieren: 'Dit is mijn antwoord'

Torres weegt net geen 100 kg en zal de zwaarste speler op het WK zijn. 'Dit is mijn antwoord', zei hij toen hij van een journaliste in de zaal een vraag over zijn gewicht kreeg, waarop hij zijn buik ontblootte. Vanaf 0:25 in deze video

Icoon

De man (32) met de sappige glimlach en de weelderige dreadlocks, verdediger bij de Seattle Sounders in de Noord-Amerikaanse MLS, is een icoon in zijn geboorteland. Hij maakte in de kwalificatie het winnende doelpunt tegen Costa Rica op de laatste speeldag in de Midden-Amerikaanse zone, waardoor Panama zich voor het eerst in zijn geschiedenis kwalificeerde voor een Wereldbeker.

Panama is volgende week maandag, 18 juni om 17 uur, de eerste tegenstander van de Rode Duivels in Rusland. Bij de Rode Duivels is aanvaller Romelu Lukaku met 94 kg de zwaarste speler. Stevige duels gegarandeerd dus.