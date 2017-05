Wordt Buffon de oudste speler ooit die de Champions League wint?

Real Madrid verdedigt op 3 juni niet enkel z'n titel in de Champions League, maar ook het meer dan vijftig jaar oude record van één van de meest invloedrijke spelers uit de clubgeschiedenis. Ferenc Puskás is tot op heden de oudste speler ooit die de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken.

De Hongaar veroverde driemaal Europacup I met de Koninklijke: in 1959, 1960 en 1966. Puskás kwam wel enkel in de finale van 1960 in actie. In Hampden Park loodste hij Real Madrid met vier doelpunten naar een 7-3 overwinning tegen Eintracht Frankfurt. In de twee overige finalewedstrijden was er voor Puskás geen basisplaats voorzien. In 1966 zag hij van aan de zijlijn hoe de Madrilenen in het Heizelstadion tegen Partizan Belgrado de Europacup voor de zesde keer wonnen. Puskás deelde wel mee in de feestvreugde. Hij was toen 39 jaar en 39 dagen oud.

Mislukte poging van Zoff

In de exact vijftig finales die nadien werden gespeeld, overschreed geen enkele winnaar die leeftijd. In 1983 was Dino Zoff met zijn 41 lentes en 86 dagen de oudste speler ooit in de finale tussen Hamburg en Juventus. De doelman van de Bianconeri zag in de betreffende wedstrijd al na 9 minuten een schot van Felix Magath in de winkelhaak verdwijnen. Zijn ploegmaats scoorden niet meer tegen en dus bleef Puskás de oudste winnaar.

Dit jaar doet Gianluigi Buffon een gooi naar het stokoude record. Gigi stond al tweemaal onder de lat tijdens een Champions League-finale, maar zat tweemaal niet in het winnende kamp. In 2003 verloor Buffon met Juventus na strafschoppen van Milan. In 2015 was Barcelona te sterk (3-1). Als de derde poging effectief de goede blijkt te zijn, zal Buffon bij winst 39 jaar en 128 dagen oud zijn.