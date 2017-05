Wordt Dries Mertens straks topschutter in de Serie A?

Zowel AS Roma - tweede in de stand - en Napoli - met één punt minder derde in de stand - zijn nog in de race voor een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Bij winst zijn de Romeinen altijd zeker van het vicekampioenschap, terwijl de Napolitanen enkel bij Romeins puntenverlies en eigen winst alsnog de voorrondes voor het kampioenenbal vermijden. Naast het collectieve belang staat er voor Dries Mertens en Edin Dzeko ook persoonlijk succes op het spel.

De ploegmaats van Mertens - die gisteren zijn contract bij de Partenopei tot 2020 verlengde - zijn bereid om hemel en aarde te bewegen om hem alsnog de titel van capocannoniere te bezorgen. Dat zei Lorenzo Insigne vrijdag tijdens een persconferentie. "Het is aan ons om hem in scoringspositie te brengen. We hopen er op, want hij zou die onderscheiding van topschutter volkomen verdienen." Met nog één wedstrijd op het programma moet de Rode Duivel één doelpunt goedmaken.

Gedeelde titel mogelijk

De teller van Mertens staat momenteel op 27 treffers, wat in 49 van de voorbije 55 seizoenen voldoende zou geweest zijn voor de topschutterstitel. Slechts zes keer werd een speler met meer doelpunten topschutter. Dzeko is met zijn 28 doelpunten één goal in het voordeel en hoeft bij een treffer van Mertens niet te scoren. In de Serie A kan een topschutterstitel gedeeld worden en houdt niemand rekening met het aantal gespeelde minuten of buitenshuis gescoorde doelpunten.

Schrijf ook zeker Andrea Belotti - de seizoensrevelatie van Torino - nog niet af. Il Gallo lag geruime tijd in poleposition, maar is door een droogte van vijf wedstrijden op rij naar de derde plek in de ranking gezakt. Belotti heeft momenteel 25 goals achter zijn naam en heeft bijgevolg minstens een hattrick nodig om Dzeko nog bij te benen. Die doelpunten zal hij in een thuiswedstrijd tegen Sassuolo (20:45) moeten maken.

Mertens kan het Belgische unicum enkel bewerkstelligen als hij op bezoek bij Sampdoria (18:00) weet te scoren. Dzeko verdedigt zijn titel in het eigen Stadio Olimpico tegen Genoa (18:00), al zal die wedstrijd veelal draaien rond het afscheid van clubicoon Francesco Totti.