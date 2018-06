Wordt er straks geloot om de groepszege? Het zou al de vijfde keer zijn

1954: tussen Brazilië en Joegoslavië

Op de vijfde editie van het WK voetbal werd er voor het eerst geloot tíjdens het tornooi. In de groepsfase eindigden het Brazilië van onder meer Djalma en Nilton Santos en het Joegoslavië van de latere succescoach Vujadin Boskov met een gelijk aantal punten (3). Brazilië had een doelsaldo van +5, Joegoslavië slechts van +1, maar dat was destijds nog geen criterium om te beslissen over groepswinst.

Het lot bepaalde alsnog dat de groepszege naar Brazilië ging. Van een makkelijkere tegenstander was toen ook nog geen sprake, want beide landen vlogen er in de kwartfinales al uit tegen een latere finalist. Voor Brazilië was Hongarije het eindstation. Joegoslavië werd door West-Duitsland uitgeschakeld.

1954: tussen Uruguay en Oostenrijk

Dat jaar besliste loting zelfs in twee groepen over de eindzege. Ook Uruguay en Oostenrijk behaalden evenveel punten in de groepsfase. Beide landen slikten zelfs nul tegendoelpunten. Opvallend: destijds zaten er vier ploegen in één groep, maar werden er maar twee wedstrijden gespeeld. Er was dus één ploeg waartegen je niet speelde. En zo gingen Uruguay en Oostenrijk naar de kwartfinale zónder tegen elkaar te spelen.

1970: tussen Mexico en USSR

Zestien jaar later zou er opnieuw geloot worden op een WK. België komt in een groep terecht met de Sovjet-Unie, Mexico en El Salvador. De Rode Duivels winnen enkel van El Salvador en maken geen kans op de groepszege. Die is voor de Sovjets of voor de Mexicanen. Elk vijf punten en elk een doelsaldo van plus vijf. Loten maar!

Het lot koppelt Mexico aan het Italië van Roberto Boninsegna en Luigi Riva. De Sovjet-Unie komt tegenover Uruguay. Het zou later niets meer uitmaken, want zowel de Sovjet-Unie als Mexico worden in de kwartfinales uitgeschakeld.

1990: tussen Ierland en Nederland

De laatste keer dat twee landen terug de lotingbokaal ingingen was op het WK van 1990. Engeland won de groep, vóór Ierland en Nederland. Zowel de Ieren als de Nederlanders hadden evenveel punten, een identiek doelpuntensaldo en ook nog eens evenveel doelpunten gemaakt. Van een fairplayklassement was destijds nog geen sprake en dus werd er geloot.

Eén ploeg zou daarbij altijd in het nadeel zijn, want die trof in de achtste finales de latere winnaar West-Duitsland. Nederland trok aan het kortste eind en werd meteen uitgeschakeld. Ierland trof Roemenië en hield het een ronde langer uit. Tegen Italië was het in de kwartfinale alsnog game over.