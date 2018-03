Youri Tielemans: 'Weiler had de verslapping bij Anderlecht voorspeld'

Youri Tielemans over...

... zijn vroegrijpheid:

'Sommige spelers van Monaco zijn verbaasd dat ik nog maar twintig ben, ze zijn verrast door de manier waarop ik praat en me gedraag. Als ik zeg dat ik getrouwd ben en een kind heb, zijn ze ook verbaasd. Voor mij is daar niets ongewoons aan. Ik heb de dingen altijd goed gepland. Zodra ik me gereed voel voor bepaalde belangrijke levensfases, ga ik ervoor. Als je klaar bent, moet je je smijten. Ik weet zeker dat het goed is voor mijn ontwikkeling, het brengt me stabiliteit.'

... het verschil tussen Monaco en PSG:

'Er bewoog heel wat in de kern tijdens de zomer, we zaten ook met geblesseerde spelers, dus de coach moest op zoek naar het beste systeem, de beste samenstelling. Maar zodra de groep compleet was, stonden we er helemaal en onze goeie reeks bewijst dat alles nu wel op poten staat. Uiteraard heeft PSG een grote voorsprong. Maar we kijken helemaal niet naar hen, we kijken naar onszelf en houden in ons zog Marseille en Lyon in de gaten. Op één match tegen PSG kan het altijd lukken. Maar op lange termijn, als ze links en rechts niet morsen met punten, is het echt moeilijk. We weten ook dat ze erg op revanche uit zijn omdat vorig seizoen Monaco kampioen was. Dat vonden ze daar niet leuk, het deed hen reageren. PSG bouwde een groep om heel ver mee te geraken in de Champions League, het is dus wat normaal dat ze erboven uitsteken in de Ligue 1. Voor ons is het echte doel de tweede plaats, omdat we ons daarmee rechtstreeks zouden plaatsen voor de Champions League.'

... Anderlecht en René Weiler:

'Ja, ik heb hem gecontacteerd. Hij vertelde me dat hij na de titel een zekere verslapping had gemerkt in de groep. Hij had dat trouwens voorspeld. Hij wilde dat de spelers continu probeerden te verbeteren, te meer omdat de tegenstanders alles zouden geven om de kampioen te verslaan. Aan het begin van het seizoen stond Anderlecht er niet, was er die sloomheid. René Weiler kreeg gaandeweg het gevoel dat de goeie spirit beetje bij beetje terugkwam, dat de spelers zich ervan bewust waren dat ze meer moesten doen. Maar voor Weiler was het te laat. Want wanneer je weer harder gaat werken, duurt het toch nog enkele weken voor dat tot uiting komt in de resultaten. Weiler had die tijd niet. Hij is vooral ontgoocheld, omdat hij wel hield van de club, de groep. Het klikte met de spelers, er was een echte vertrouwensrelatie. Het gebeurde bijvoorbeeld dat hij afzonderingen schrapte als we hem zeiden dat we liever tijd doorbrachten met de familie. Hij luisterde. Voor hem was er vanaf het moment dat we er op het veld stónden in het weekend geen enkele absolute verplichting om op afzondering te gaan. Hij had zin om voort te doen in de grootste club van België. Maar, zoals hij mij vertelde, het bestuur was niet tevreden over de resultaten en besloot om zijn contract te beëindigen.'