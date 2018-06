Zelf opruimen na de match: Senegalezen volgen goede voorbeeld van Japanners op WK

De Japanse supporters vallen niet alleen op door hun extravagante outfits, maar lieten zich dinsdag na de 1-2 zege tegen Colombia ook in positieve zin opmerken door zelf hun afval op te ruimen in de Mordovia Arena in Saransk.

De fans van de 'Blauwe Samoerai' oogstten er vier jaar geleden in Brazilië al lof mee en krijgen nu navolging van de Senegalezen. De supporters van de 'Leeuwen van Teranga' staken na de daaropvolgende wedstrijd in het Spartak-stadion eveneens de handen uit de mouwen na de 1-2 overwinning van hun ploeg tegen Polen.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support 🇯🇵 #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi