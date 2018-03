'Zelfs in de Europese Kneusjescup mogen we niet meer meespelen'

Dat het goed was dat ik iets zou schrijven over de teloorgang van de tweede Europabeker, maar dat de nadruk niet wéér te veel op de macht van het geld zou liggen, bezwoer de coördinator van deze site me. Oké dan. Dit stukje gaat dus over de Europa League, een commercieel (sorry!) gedrocht dat een fusie is van de vroegere Europabeker voor Bekerwinnaars en de UEFA Cup, die zelf voortsproot uit de Jaarbeursstedenbeker, maar dan zitten we al helemaal in de Jaren Stillekes. Europabeker 2 en Europabeker 3 werden die genoemd, om toch maar het onderscheid te kunnen maken met de Europabeker voor Landskampioenen/Champions League, veruit de belangrijkste Europese clubcompetitie.

