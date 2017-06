Zenit Arena klaar dankzij Noord-Koreaanse 'slaven'

Rusland - Nieuw-Zeeland, de openingsmatch van de Confederations Cup, wordt zaterdag om 17 uur Belgische tijd al de derde officiële wedstrijd die in het fonkelnieuwe stadion in Sint-Petersburg gespeeld wordt.

Eerder voetbalde FC Zenit er al twee competitiematchen, maar doordat er te veel graszoden loskwamen, verhuisde de club uit Sint-Petersburg voor het competitieslot terug naar zijn oude stadion. Zo moest het nog jonge gras in de Zenit Arena gespaard worden.

Tijdens het WK 2018 zal het stadion, dat plaats biedt aan 68.000 toeschouwers, onder meer het decor zijn van een van de halve finales.

670 miljoen euro

De voetbaltempel, die op het eiland Krestovsky in Sint-Petersburg ligt, had eigenlijk al eind 2008 af moeten zijn en was begroot op 105 miljoen euro. Uiteindelijk werd de laatste steen pas in 2016 gelegd en kostte het geheel minstens zo'n 670 miljoen euro.

Toen stelde de FIFA echter nog een aantal defecten vast en moesten er inderhaast zo'n 4000 arbeiders opgetrommeld worden om die weg te werken. Bij die arbeiders, zo wordt nu door verschillende media gerapporteerd, zaten ook minstens 190 Noord-Koreanen. Zij moesten lange uren kloppen en werden verplicht om een deel van hun schamele loon - 8 tot 13 euro per dag - af te staan aan het regime in Pyongyang.

Dat geld zou onder meer gebruikt zijn om het nucleaire wapenprogramma van het land te bekostigen. 'Die mannen zijn bang om met andere mensen te praten. Ze kijken niemand in de ogen. Het zijn net krijgsgevangenen', getuigde een onderaannemer daarover. Volgens de Verenigde Naties werken tienduizenden Noord-Koreanen in Rusland in 'slavernij-achtige' omstandigheden.

Mensonwaardige omstandigheden

Het bouwcomité beweert dat er regelmatig inspecties gedaan werden op de werf. Niettegenstaande zouden er Noord-Koreanen gewerkt hebben in mensonwaardige omstandigheden. FIFA-voorzitter Gianni Infantinobevestigde onlangs dat daar 'sterke aanwijzingen' voor waren en dat 'de verantwoordelijke firma daarop aangesproken werd'. Maar ondertussen is het kwaad wel geschied.