Zevende trofee onder Zidane: Real Madrid klopt Barcelona in Supercup

Een parel van Marco Asensio, de tweede in evenveel wedstrijden, en Karim Benzema zetten de 2-0-eindstand op het bord. Real Madrid had de heenwedstrijd in Barcelona al met 1-3 gewonnen.

Marco Asensio scores a screamer against Barcelona!pic.twitter.com/kv6OCgxNSg -- RMadridBabe (@RMadridBabe) August 16, 2017

Zeven prijzen in twintig maanden

Het is al de tweede prijs voor Real Madrid dit seizoen - de Koninklijke versloeg eerder al Manchester United tijdens de Europese Supercup - en al de zevende trofee onder Zinedine Zidane. Sinds de Fransman in januari 2016 als hoofdtrainer het roer van de Koninklijke overnam, verzekerde Real zich immers ook al van twee Champions League-bekers (2016 en 2017), een Spaanse titel (2017), de Supercup van 2016 en het WK voor clubs (2016).