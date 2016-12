Zinedine Zidane doet beter dan Leo Beenhakker bij Real Madrid

Na de 3-2 zege tegen Deportivo La Coruna op de vijftiende speeldag in de Primera Divison is de Koninklijke nu al 35 wedstrijden ongeslagen. In 1989 stopte de teller met de Nederlander Leo Beenhakker als trainer op 34.

Afgelopen woensdag evenaarde Zidane het record van Beenhakker door zijn team in de Champions League naar een 2-2 gelijkspel tegen Dortmund te loodsen.

Met Zidane als trainer is het acht maanden geleden dat Real nog eens verloor. Toen leed het in zijn heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League een 2-0 nederlaag bij Wolfsburg.

Twee nederlagen

Zidane kwam in januari aan het roer te staan bij de club waar hij van 2001 tot 2006 als speler het mooie weer maakte. In 51 wedstrijden verloor Real sindsdien slechts twee keer. Bovendien mocht de 44-jarige Fransman al twee trofeeën in de prijzenkast zetten: die van de Champions League en de Europese Super Cup. Met het oog op het nakende WK voor clubs liet

Zidane zaterdag heel wat van zijn sterren rusten en dat kostte hem bijna het record. Zonder Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Karim Benzema in de selectie en met Marcelo en Raphaël Varane op de bank kwam Real op een 1-2 achterstand te staan. Zes minuten voor tijd maakte de ingevallen Mariano er 2-2 van en in blessuretijd bezorgde Sergio Ramos de competitieleider nog de volle buit. (Belga/KVDA)