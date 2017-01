Zinedine Zidane: geslaagd met grote onderscheiding

Sinds Zidane op 4 januari vorig jaar de touwtjes in handen nam, speelde Real 54 wedstrijden en verloor het er slechts twee, tegen Wolfsburg en Atlético. De Koninklijke is nu al 39 wedstrijden ongeslagen. Het zijn indrukwekkende cijfers. Sommigen wijten het gewoon aan geluk, maar er is duidelijk meer aan de hand.

Twee jaar geleden werkte Real onder Carlo Ancelotti ook een indrukwekkende eerste seizoenshelft af, maar nadat het het WK voor clubs gewonnen had in december 2014, zakte de ploeg als een pudding in elkaar. Op het einde van het seizoen bleef Real dan ook met lege handen achter.

Conditie

Om dat scenario te vermijden maakte Zidane vanaf zijn begindagen als hoofdcoach een werkpunt van de fysieke conditie van de spelersgroep. In die context werd afgelopen zomer ook de Italiaanse conditietrainer Antonio Pintus binnengehaald. Zidane had zelf als speler nog met hem gewerkt bij Juventus.

De methode van deze 'goeroe van de recuperatie' is erop gericht dat spelers elke vier dagen probleemloos een volledige wedstrijd kunnen afwerken. Zijn uitgangspunt is simpel: 'Als je voelt dat je twee uur kunt lopen en goed blijft spelen, dan ben je de volgende wedstrijd niet meer bezorgd over je fysieke paraatheid.'

Roteren

Volgens Pintus moeten de spelers die lichamelijk het best in vorm zijn, ook in de basis staan. En Zidane is het eens met die denkwijze, zo is al meermaals gebleken. Hij is een voorstander van roteren, omdat hij als geen ander weet dat het onmogelijk is om zestig wedstrijden op een jaar op hetzelfde niveau te voetballen.

En hij doet wél wat zijn voorgangers niet durfden te doen: Cristiano af en toe op de bank zetten. Daarnaast laat hij wel geen gelegenheid onbenut om zijn Portugese superster te pamperen en erop te wijzen dat hij 'een speciale voetballer is die het verschil kan maken'.