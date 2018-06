Zinedine Zidane zal Frans bondscoach worden, maar wanneer?

Deschamps twijfelt er niet aan dat Zidane op een dag bondscoach van Les Bleus wordt, de vraag is alleen wanneer.

'Ik heb de sleutels niet in handen, dat is mijn voorzitter,' zei Deschamps op een persconferentie voor de oefeninterland tegen Italië in Nice. 'Ik weet niet wat Zidane wil doen. Ik denk dat hij nu even wil genieten van rust en van zijn familie en geliefden. Ooit zal hij Frans bondscoach zijn, dat lijkt me logisch. We zien wel wanneer'.

2020

Extra druk door het vertrek van Zidane uit Madrid ervaart Deschamps naar eigen zeggen niet. Frankrijk, dat twee jaar geleden in eigen land de EK-finale verloor van Portugal, is een van de favorieten om in Rusland wereldkampioen te worden. 'Al mijn energie is gefocust op dit toernooi. Ik stel me nu niet de vraag wat er na de Wereldbeker zal gebeuren.'

Deschamps, die in 2012 Laurent Blanc opvolgde als bondscoach, verlengde eind vorig jaar zijn contract bij de Franse voetbalbond (FFF) tot 2020. Als het van bondsvoorzitter Noel Le Graet afhangt, blijft Deschamps sowieso aan, ongeacht het resultaat in Rusland.

Zidane stapt zelf op bij Real na een derde opeenvolgende Champions League-overwinning. Zou ook Deschamps dat ook doen na een eventuele wereldtitel? 'Daar denk ik niet aan. Het maakt niet uit. Ik droom niet, ik probeer gewoon overal het beste van te maken'.

Benzema

Zizou zelf, die ook aan Chelsea wordt gelinkt, blijft voorlopig op de vlakte over zijn toekomstplannen maar heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook ooit de Franse nationale ploeg wil coachen.

Karim Benzema, de aanvaller die Zidane bij Real onder zijn hoede had, ziet de komst van de voormalige wereldkampioen alvast zitten. Benzema werd na enkele schandalen sinds oktober 2015 niet meer opgeroepen bij Les Bleus. 'Misschien tot binnenkort', zo reageerde hij op Twitter op het vertrek van Zizou, gevolgd door een knipogende smiley.

Je n’avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot mais j’ai eu l’immense honneur de t’avoir comme entraîneur alors je te remercie du fond du coeur pour tout ce que tu m’as transmis et apporté . Bonne continuation à toi et aux tiens et peut être à bientôt challah 😉💪🏼 #ZZ pic.twitter.com/RXAUAub53b — Karim Benzema (@Benzema) May 31, 2018

Hoogtepunt

Zidane stopt bij Real op een hoogtepunt. De 45-jarige Fransman nam in januari 2016 over en veroverde met de Koninklijke in minder dan drie jaar onder meer drie keer de Champions League, een Spaanse titel en twee Europese Super Cups.

Als speler veroverde hij, samen met Deschamps, met Les Bleus in 1998 in eigen land de wereldtitel en twee jaar later de Europese titel in België en Nederland.