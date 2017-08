Zlatan wordt ploegmaat en concurrent van Lukaku bij Man United

Op de clubwebsite kondigt de werkgever van Romelu Lukaku de komst van Zlatan Ibrahimovic aan, getiteld: 'Zlatan zal nummer 10 dragen.' Dertien maanden geleden was het nog maar, toen de club hem voor het eerst aantrok. Toen kwam hij over van het Franse PSG, nu zat hij zonder club. Hij tekent opnieuw een eenjarig contract.

Vorig seizoen zakte hij door zijn knie in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht. Man U schakelde Anderlecht toen uit en won het toernooi uiteindelijk zonder zijn geblesseerde spits. Sindsdien speelde hij geen enkele wedstrijd meer en werkte hij aan zijn comeback.

Met Zlatan krijgt Lukaku er een te geduchten concurrent bij in het aanvallende compartiment van The Red Devils. In zijn enige seizoen voor de club scoorde de nu 35-jarige spits 28 doelpunten in 46 wedstrijden.

Op de website van Man United staat ook een korte reactie van Ibrahimovic: 'Ik ben terug om af te maken waar ik aan begonnen was. Ik kan niet wachten om terug in Old Trafford te spelen, maar ik weet ook dat ik mijn tijd moet nemen om ervoor zorgen dat ik helemaal klaar ben.'

Manchester United deelt voorlopig de eerste plaats in de Premier League met Huddersfield, de ploeg van Depoitre, en met West Bromwich Albion.