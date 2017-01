'Zonder Courtois bleef Mignolet in doel bij Liverpool'

Bij Liverpool moest Simon Mignolet woensdagavond voor de heenmatch van het League Cup-duel tegen Southampton (1-0 verlies) in doel opnieuw plaats ruimen voor zijn Duitse doublure Loris Karius.

In de Premier League heeft Mignolet zijn basisplaats heroverd, maar in de bekerwedstrijden krijgt Karius speelgelegenheid van trainer Jürgen Klopp.

Perceptie

In het keepersdossier deze week in Sport/Voetbalmagazine discussiëren analisten en ex-doelmannen Geert De Vlieger en Wim De Coninck onder meer over Mignolet en zijn concurrent bij de Rode Duivels, Thibaut Courtois.

De Coninck is ervan overtuigd dat Mignolet bij Liverpool alleen maar ter discussie staat omdat hij niet de eerste doelman bij de Rode Duivels is. 'Mocht Courtois er niet zijn, dan bleef Mignolet in doel bij Liverpool,' zegt hij. 'Want dan is dat ook de nummer een in België en een van de besten ter wereld. Maar nu is de perceptie van Klopp anders.'

De Vlieger : 'Ik ben overtuigd van de kwaliteiten van Mignolet, absoluut, maar de situatie in Liverpool heeft weinig met diens kwaliteiten an sich te maken.'

De Coninck : 'Denkt Klopp dat het voetballend vermogen van Loris Karius beter is?'

De Vlieger : 'Had Mignolet de matchen gespeeld die Karius speelde, hij was er al lang uit. Klopp kon er Karius niet direct weer uitzetten, maar ik wist dat er een moment zou komen waarop je het als trainer niet meer kan houden.'

