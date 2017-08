Zulte Waregem heeft net als Anderlecht een zware loting

Zulte Waregem was de enige Belgische vertegenwoordiger op de loting van de Europa League in Monaco. AA Gent, KV Oostende en gisteren nog Club Brugge werden alle drie uitgeschakeld in de voorrondes van de het op één na grootste Europese toernooi. Als bekerwinnaar moesten coach Francky Dury en zijn troepen niet in actie komen in die voorrondes.

Mooie affiches

Lazio zat in pot 1 en werd als eerste ingedeeld in groep K. Andere mogelijke tegenstanders uit die pot waren Arsenal, AC Milan en Olympique Lyon. De Italiaanse club verloor vorig jaar de bekerfinale tegen Juventus en eindigde op een vijfde plaats in de Serie A. Lazio-speler Jordan Lukaku (ex-Anderlecht en ex-Oostende) mag binnenkort een ticket naar België boeken.

Uit de tweede pot kwam met Nice nog een topper tevoorschijn. Goed voor plek drie in de Franse Ligue 1 en met enkele topspelers op de loonfiche treft Zulte een van de moeilijkste tegenstanders uit de pot waar ook Everton, Olympique Marseille en Real Sociedad inzaten.

Dodelijk trio

Nice heeft drie spelers op de loonfiche die al heel wat waters hebben doorzwommen waartegenover de Gaverbeek niet veel voorstelt: verdediger Dante Bonfim, middenvelder Wesley Sneijder en aanvaller Mario Balotelli. Dante mag de Belgische competitie nog niet vergeten zijn. Hij kwam tussen 2006 en 2009 uit voor Charleroi en Standard.

Het vierde team is op papier de gemakkelijkste tegenstander voor Zulte Waregem. Vitesse Arnhem wist zich net zoals Essevee voor de Europa League te plaatsen via bekerwinst. Beide ploegen hebben nog een overeenkomst: ze huren graag spelers. Van Chelsea alleen al heeft Vitesse vijf spelers in dienst.

Underdog

De favorietenrol om door te stoten naar de knock-outfase is uiteraard weggelegd voor Lazio en Nice. Als Zulte ook na december nog Europees wil spelen, zal het zes op zes moeten halen tegen Vitesse. Daarbovenop moeten ze proberen in het Regenboogstadion met de steun van het publiek de twee toppers van de groep puntenloos naar huis te sturen.

Op donderdag 14 september zal de Europese campagne van Zulte Waregem pas echt beginnen. Dan staat de eerste speeldag op het programma. Essevee en Anderlecht, dat uitkomt in de Champions League, zijn dit seizoen de enige twee Belgische ploegen