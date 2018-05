17 mei: speciaal magazine over de Rode Duivels

Twintig Rode Duivels zoals u ze nog niet kende. De afgelopen maanden trokken onze reporters doorheen het land en de ons omringende landen, op zoek naar verhalen over onze Rode Duivels. Zo vonden we thema's die vaak onderbelicht zijn gebleven in de pers. Hoe twee seizoenen in Hamburg het leven van Vincent Kompany voorgoed veranderd hebben, bijvoorbeeld. Ook het verhaal van Eden Hazards opleidingsjaren bij Lille blijft beklijven. Net als hoe Dries Mertens bij derdeklasser Eendracht Aalst helemaal in de anonimiteit leek te verdwalen, maar zich daar, in de kelder van het nationale voetbal, voor het eerst liet opmerken. Jan Vertonghen belandde als bedeesde Waaslander op de multiculturele school in de Amsterdamse Bijlmer waar men het ergste vreesde, maar waar hij helemaal open bloeide, met dank aan onder meer Shakespeare. We trokken naar het Italiaanse Piacenza, waar Radja Nainggolan tot ontbolstering kwam. We gingen na hoe Thomas Meunier voor hij profvoetballer werd eerst een gewone werknemer was in een glasfabriek in Bastenaken. Al die beklijvende verhalen, plus nog veel meer, leest u vanaf morgen in de speciale editie van Sport/Voetbalmagazine.

