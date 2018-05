18 mei: speciaal nummer Club Brugge

In dit nummer vindt u al 25 pagina's over de titel van blauw-zwart, maar vrijdag pakt Sport/Voetbalmagazine uit met een heuse extra editie: Club Brugge, de verhalen achter het succes. Daarin zoomen we in op de sleutelfiguren van het seizoen, maar ook op de mensen die doorgaans in de schaduw werken. Sport/Voetbalmagazine neemt de lezer mee op wandel doorheen een bewogen seizoen, van de aanstelling van Ivan Leko over de historische 5-0 tegen Anderlecht tot de razend spannende ontknoping in play-off 1. We gingen op bezoek in Split, waar Leko opgroeide, we spraken met de vader van Ruud Vormer over het fantastische seizoen van zijn zoon, we hadden uitgebreide babbels met Hans Vanaken, Brandon Mechele en Timmy Simons, we doken in de fotoboeken van Vincent Mannaert op zoek naar zijn verleden als voetballer, we belichten de keeperskwestie, en we brengen anekdotes over de kampioenenmakers, de tien trainers die Club de titel bezorgden. Het is slechts een greep uit een extra dik nummer dat een must is voor elke supporter van blauw-zwart.

Het nummer telt 132 pagina's en kost 6,95 euro. Abonnees vinden een kortingsbon in het magazine van 23 mei.