1B-winnaar Lierse promoveert niet... maar kan wel nog Europees spelen

Niet Lierse, maar wel Antwerp of Roeselare maakt volgend seizoen zijn comeback in de hoogste voetbalklasse. De twee periodekampioenen in afdeling 1B spelen twee testwedstrijden om promotie naar 1A. De heenmatch vindt plaats komende zondag 5 maart om 14.30 uur op het veld van Antwerp, de terugmatch de week nadien op zaterdag 11 maart om 20 uur in Roeselare. De winnaar promoveert dus.

