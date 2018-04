20 jaar Blue Army: stoppen op een hoogtepunt

Geert De Cang: 'Het is mooi geweest. Stoppen op een hoogtepunt en met het gevoel dat we alles bereikt hebben wat we wilden. Blue Army is twintig jaar geleden ontstaan omdat de sfeer in het stadion niets was, nu wordt Club Brugge als voorbeeld genoemd. Check. Uit supportersenquêtes van onze beginperiode kwam telkens naar voren dat het bestuur te ver van de supporters stond, ook dat is nu niet meer het geval. Wij wilden onze trots en passie voor Club uiten met unieke merchandising en opvallende tifo's. Ook daar zijn we in geslaagd.

'20 jaar is lang. Ik ontmoet geregeld supporters die zeggen: 'Ik heb Club Brugge zonder Blue Army nooit gekend.' We zijn begonnen met het naïeve geloof dat we het verschil konden maken. Meer dan twee jaar niet verloren in het Jan Breydelstadion, dat begint toch te spelen. Een bastion. Wat ik aan Club mooi vind - en dat is voor een deel ook de verdienste van Blue Army -, is dat het publiek in álle tribunes zo fanatiek is. We wilden niet alleen maar focussen op onze leden, maar iedereen bij de beleving betrekken.

'Een optocht met meer dan 1000 man naar het stadion voor een derby, een grote cantus, nieuwe merchandise, vertegenwoordiging van de fans in het bestuur... Dat hebben we niet gekregen, maar zelf afgedwongen. We hebben Club echt duidelijk kunnen maken dat als je naar de fans luistert en ze laat meewerken, dat er dan dikwijls iets beters uitkomt.

'De voorbije jaren zagen we op verschillende forums mooie wedstrijdshirts passeren, ontworpen door supporters. Bij Vincent (Mannaert, nvdr) hadden we al eens laten vallen dat daar heel goede dingen tussenzaten. Bij Nike lag dat moeilijk, Macron vond het een superidee. En dan krijg je shirts met details die helemaal juist zitten. De 1891 er mooi in verwerkt, dikke strepen of de witte uittruien met horizontale blauw-zwarte band, een duidelijke verwijzing naar de jaren zestig. Of het shirt voor de play-offs, met koordje, waarvan de oorsprong rond 1900 - toen nog in lichtblauw en zwart - ligt. Daarmee breng je ook een stukje geschiedenis terug. Als je dat als fan kan afdwingen én doen... Chic.'