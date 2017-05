5 sleutelmomenten in het seizoen van RSC Anderlecht

7 augustus 2016: het symbolische laatste doelpunt van Steven Defour

Steven Defour maakt zijn laatste doelpunt voor Anderlecht en viert dat door een hartje te vormen met zijn duim en wijsvinger. Het is geen liefdesverklaring aan het publiek - een ultiem charmeoffensief van de fans haalt niets meer uit - maar wel aan zijn vriendin Ornella en zijn pasgeboren dochtertje Ariana. Vijf dagen later rondt Defour, die twee jaar daarvoor nog voor een recordsom van 6,5 miljoen euro overkwam van Porto, zijn transfer af naar de Engelse laagvlieger Burnley. Met Defour vertrekt een van de symbolen van het ancien régime, een periode waarin de belangrijke spelers bepaalde privileges genoten.

20 november 2016: het kantelmoment

De crisis loert om de hoek bij Anderlecht na een 3-2-nederlaag bij Zulte Waregem. De Brusselaars slikken hun derde verlies in vijf matchen en staan maar net in de top zes. René Weiler moet de kelk tot de bodem ledigen: na de match wordt zijn tactiek openlijk bekritiseerd door aanvoerder Sofiane Hanni. Niemand die op dat moment een cent geeft om het aanblijven van Weiler. De Zwitser redt in extremis zijn hachje met een overwinning in Qabala, die Anderlecht Europees doet overwinteren, en een stevige 7-0-overwinning tegen Excel Mouscron. Achteraf zullen veel spelers beweren dat het verlies aan de Gaverbeek hét kantelmoment was van het seizoen.

24 november 2016: Frank The Tank

Frank Boeckx staat voor het eerst in ruim anderhalf jaar tussen de palen in een officiële match en pakt bij een 1-1-tussenstand een cruciale strafschop. Zonder het te weten legt Frank 'The Tank' in Azerbeidzjan de basis van zijn opmerkelijke comeback. Boeckx mag blijven staan en wint uiteindelijk de concurrentiestrijd van eerste doelman Davy Roef, die halsoverkop naar Deportivo La Coruña moet vertrekken. De lolbroek in de kleedkamer van Anderlecht mag zich met dertien clean sheets in achttien competitiewedstrijden zelfs de beste doelman van België noemen.

31 maart 2017: over mijn lijk

Geen speler bij Anderlecht die meer de over-mijn-lijkmentaliteit van de ploeg belichaamt dan Uros Spajic. Zelfs een neusbreuk kan Spajic niet tegenhouden. De stoere Serviër stelt zijn operatie uit tot na de play-offs en staat met een zwart masker aan de aftrap in het Regenboogstadion. Op wilskracht en doorzettingsvermogen wint Anderlecht zijn eerste duel van de nacompetitie en zet het een eerste stapje richting 34e titel. Bij gebrek aan efficiëntie voorin zijn het vooral Kara en Spajic die zich onderscheiden in play-off I.

16 april: Messiaanse Hanni

Een week nadat hij op de korrel wordt genomen door een deel van het publiek haalt Sofiane Hanni zijn gram in Oostende. Met een Messiaanse actie schudt Hanni vijf spelers van zich af en klopt hij op klinische wijze een verbouwereerde Proto. Marc Coucke haalt op Twitter de loftrompet boven: 'KVO-Messi 0-1.' Hanni, in normale omstandigheden een koele kikker, heeft voor één keer zijn emoties niet onder controle en snoert met een subtiel handgebaar zijn criticasters de mond. Qua prijs-kwaliteit is Hanni wellicht de beste investering van Anderlecht dit seizoen.

Alain Eliasy