7 recordcijfers na play-off 1: Dury beleeft twee grootste inzinkingen

13,33

Zoveel punten behaalden de zes teams in play-off 1 gemiddeld op 30, of slechts 44,44 procent. Een laagterecord in alle play-off 1-edities.

Ook het gemiddeld aantal punten in de eindrangschikking (punten reguliere competitie na halvering, plus punten POI) lag nooit lager: 40,50 op 75 (54 procent). Zelfs de top drie scoorde sinds 2009/10 gemiddeld nooit minder punten: 46 op 75 (61,33 procent).

15

Zo veel behaalde Club Brugge op 30, alleen na de eerste editie van POI (2009/10) telde blauw-zwart minder punten (12 op 30).

82

Zoveel keer scoorden de zes play-off 1-ploegen. Alleen in de PO-editie van 2010/11 vielen er minder doelpunten (79).

6

Het aantal goals dat Anderlecht incasseerde in 10 POI-matchen, een evenaring van het laagterecord van ook paars-wit (2013/14) en Standard en Club Brugge (2010/11).

14

Zo veel doelpunten scoorde Anderlecht. Geen enkele van de 8 ploegen die play-off 1 al wonnen, deed dat ooit met zo weinig goals.

5

Zo veel plaatsen schoof kampioen Anderlecht op in vergelijking met de heenronde. Geen enkele kampioen maakte, sinds de invoering van de play-offs, na het eerste deel van de competitie zo'n grote comeback qua aantal plaatsen.

3

Zo veel plaatsen viel Zulte Waregem, door een 6 op 30, terug in vergelijking met de eindstand van de reguliere competitie (van 3 naar 6). Geen enkele play-off 1 ploeg had, sinds de invoering van de play-offs, in de ranking zo'n grote inzinking.

In vergelijking met de heenronde zakte herfstkampioen Essevee zelfs 5 plaatsen. Ook dat is een negatief record voor alle 48 play-off 1-teams, sinds 2009/10.

Het puntenpercentage in POI (20 procent, 6 op 30) van de fusieclub lag dan ook 53 procent en 40 procent lager dan in de heenronde (73,33 procent of 33 op 45) en na de reguliere competitie (60 procent, 54 op 90).

Slechts 1 ploeg had in de geschiedenis van POI een nog grotere terugval qua puntenpercentage (50 procent) in vergelijking met de reguliere competitie: AA Gent in 2010/11, van 57 op 90 (63,33 procent) naar amper 4 op 30 (13,33 procent). Al dan niet toevallig een ploeg die ook gecoacht werd door... Francky Dury.