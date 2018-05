AA Gent - Anderlecht wordt ook prestigeslag naast het veld

Betaalzender PlaySports zendt de wedstrijd (zondag 18u) live uit op liefst drie kanalen, voor de gelegenheid opengesteld voor alle digitale tv-abonnees van Telenet.

Op HD2 (kanaal 201) krijgt de kijker het deskundige en neutrale commentaar bij deze topper, maar liefhebbers van schaamteloos subjectief verbaal vuurwerk vinden hun gading op HD3 en HD4. Langs Gentse zijde zijn dat Joris Hessels en Dominique Van Malder, bekend van het tv-programma Radio Gaga. Voor de Mauves springen Adil El Arbi en zijn kompaan Billal Fallah, die u kent als het regisseursduo achter filmhits Black en Patser, in de bres.

'Een match die we op voorhand al gewonnen hebben', blikt Joris Hessels vooruit naar de prestigeslag tussen beide commentaarduo's. 13 mei 2018 staat met stip genoteerd in zijn agenda, erkent de acteur en presentator die vroeger een abonnement had bij SK Beveren, maar sinds zijn verhuis naar Gent tien jaar geleden helemaal verknocht geraakte aan de Gantoise. Ook al toen ze nog in het Ottenstadion speelden, ging hij de Buffalo's aanmoedigen. 'Dit is een grote droom die uitkomt', vertelt Hessels, gevraagd naar zijn motivatie om het straks als tv-commentator te proberen. 'Je moet weten: als kind voetbalde ik vaak op mijn eentje, waarbij ik mijn acties voorzag van commentaar. Allemaal fenomenale acties, dat spreekt voor zich. (lacht) Ik heb altijd een grote bewondering gekoesterd voor het enthousiasme en de taalvirtuositeit van vakmannen als Rik De Saedeleer, Jan Wauters en recenter Filip Joos of Peter Vandenbempt.'

Hetzelfde enthousiasme en gevoel voor taal etaleerden Hessels en Van Malder meermaals in hun Radio Gaga, met deze live voetbalverslaggeving komt daar een extra dimensie bij. 'Sommige mensen zullen verbaasd zijn over onze uitbundigheid en de vuile klap die we soms brengen', denkt Hessels. 'Bij Radio Gaga houden we het allemaal toch iets serener. Ik ga me een beetje voorbereiden om alle spelers te leren kennen, maar verder floep ik er alles uit wat in me opkomt. Het zal gênant worden. Dus bij deze: op voorhand mijn excuses.'

De Anderlechtsupporters kunnen hun paars hart ophalen op het andere kanaal, waar Adil El Arbi en Billal Fallah hun Brusselse straattaaltje mogen botvieren. 'Het wordt de shit', klinkt Billal overtuigd. Hij droomde er als kind van om zélf profvoetballer te worden. Bij Anderlecht, dat spreekt voor zich. Maar een beenbreuk besliste er anders over. Hij bleef zijn favoriete club wel van nabij volgen. 'Vooral die ploeg van 2000, met Radzinski en Koller. Gouden tijden!' Adil El Arbi belijdt zijn liefde voor paars-wit uit meer pragmatische overwegingen: 'De meeste van mijn vrienden zijn supporter van Beerschot Wilrijk of Antwerp. Ik koos dan maar voor Anderlecht, zo vermijd ik ruzies en houd ik mijn familie in Brussel te vriend', grapt de bekende regisseur en ex-laureaat van De Slimste Mens ter Wereld.