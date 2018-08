AA Gent beloont seizoensrevelatie Jonathan David meteen met verbeterd contract

Jonathan David, die maar vastlag tot het einde van het seizoen met optie op een extra jaar, is nu tot 2022 verbonden aan de Buffalo's.

Revelatie

David ontpopte zich meteen tot seizoensrevelatie van het prille seizoen. De Haïtiaanse Canadees (18) maakte nog geen maand geleden zijn debuut in de hoofdmacht van AA Gent, maar vijf doelpunten in vijf wedstrijden later (drie in de competitie en twee Europees tegen het Poolse Jagiellonia) is hij een van de spelers die het meest over de tongen gaat in de Jupiler Pro League.

David, die voor zijn vijf doelpunten amper 110 speelminuten nodig had, scoorde vooralsnog enkel na invalbeurten, hij startte nog geen enkele keer in de basis. Enkel zondag op het veld van Eupen (2-3) kwam hij niet tot scoren.

Canada

De jonge aanvaller, die zijn opleiding genoot bij Ottawa Gloucester Hornets in zijn geboorteland, tekende in de zomer van 2017 een voorcontract bij AA Gent en maakte in januari 2018 de overstap naar de Jupiler Pro League.