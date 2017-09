AA Gent blijft ook na zes speeldagen zonder overwinning

AA Gent en KRC Genk hebben op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. De Limburgers scoorden diep in de tweede helft en hielden Gent zo van een eerste overwinning dit seizoen.

Bij Gent kreeg nieuwkomer Noë Dussenne centraal achterin meteen een basisplaats van coach Vanhaezebrouck. Doelman Kalinic, opnieuw fit, stond weer tussen de palen. In het bezoekende kamp ontbrak de geschorste Buffel. Samatta kwam zo in de ploeg.

De eerste grote kans in de Ghelamco Arena was er een voor Genk. Pozuelo raakte na 19 minuten met een schot de paal. Een kwartier later ging aan de overzijde de bal op de stip na een duwfout(je) van Mata op Sylla. Danijel Milicevic zette de elfmeter om en scoorde zo de eerste Gentse thuisgoal van het seizoen.

Na de pauze ging Genk op zoek naar de gelijkmaker. Gent-goalie Vukovic stond paraat op een knal van Machado. De Buffalo's leken op een eerste zege van het seizoen af te steven, maar in de slotfase kwam Genk alsnog langszij. Jakub Brabec stond in de 89e minuut op de juiste plaats om een vrije trap binnen te koppen.

In het klassement blijft AA Gent met 3 op 18 onderin hangen op plaats vijftien. De drie punten komen van drie draws, Gent heeft in zes speeldagen nog geen één keer kunnen winnen. De Buffalo's beleven zo hun slechtste competitiestart sinds 1987, toen het met 0 op 18 startte.

#AAGent beleeft z'n slechtste start in maar liefst 30 (!) jaar. In 1987 hadden Buffalo's 0 punten na 6 wedstrijden. @VTMStadion #gntgnk — Jarno Bertho (@JarnoBertho) September 10, 2017

Genk is met 8 punten voorlopig achtste. Later vandaag volgen nog twee wedstrijden in de hoogste klasse. Om 18 uur staat in Luik de Waalse clash tussen Standard en Charleroi op het programma. Om 20 uur sluiten KV Mechelen en KV Oostende de speeldag af met een duel in het AFAS Stadion.