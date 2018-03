'AA Gent gaat resoluut voor de tweede plaats'

'Het blijft miraculeus dat we met Yves Vanderhaeghe ons al op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie plaatsten voor play-off 1', bedenkt Birger Verstraete tijdens de kustwandeling. 'Een knalprestatie, als je weet dat hij begon na een 6 op 27. Sindsdien haalden we maar liefst 44 op 63.

'De klik kwam er doordat de coach een heel grondige analyse maakte van het spelersmateriaal. En via een kleine ingreep: een viermansverdediging in plaats van met drie achteraan. Een terugkeer naar de basis: een 4-3-3, met buitenkanten die stijf tegen de zijlijn staan. Eén op één tegen Moses Simon of Kalu, dat is geen cadeau. Iedereen werd weer bang voor de Ghelamco Arena. Ze kwamen opnieuw met het gevoel van: "fuck, het wordt moeilijk om daar punten te sprokkelen".'

Hij zegt enorm uit te kijken naar deze editie van play-off 1. 'Volle stadions, een overweldigende sfeer, duels op het scherp van de snee, die elektriciteit in de lucht, het gevoel van 'do or die'. Ik vind het de max als er 30.000 fanatieke supporters tegen je zijn omdat ze absoluut willen dat hun eigen ploeg wint.'

Wat de ambities van zijn ploeg betreft, is de verdedigende middenvelder duidelijk: 'AA Gent wil bij de eerste drie eindigen. We gaan resoluut voor de tweede plaats. Eens stevig knallen, met tien absolute topaffiches. Vicekampioen, dat komt overeen met voorronde CL en gegarandeerd de EL. Dat zou fantastisch zijn, zeker gezien ons parcours.

'De coach weet perfect hoe ons te prikkelen. Bij veel jongens raakte hij de juiste snaar. Dylan Bronn, Roman Jaremtsjoek en ikzelf, die onder Hein Vanhaezebrouck minder aan de bak kwamen, profiteerden daarvan en bloeiden open door zijn vertrouwen. Een positief verhaal dus.

'Zijn theorie is niet breed uitgesmeerd, maar beknopt en altijd to the point. Hij heeft ervaring, ook door zijn achtergrond als Belgisch international. Die Europese sfeer, dat is onbetaalbaar. Zoals vorig jaar, op Wembley, dat bezorgde me kippenvel, hoewel ik niet kon spelen.'

Hij maakte dus al mooie momenten mee, maar een prijs won hij nog niet sinds zijn overstap van KV Kortrijk naar AA Gent begin 2017. 'Als ik AA Gent ooit verlaat, dan zal het gebeuren met iets tastbaars. Een prijs, dus een beker of een titel', vertelt Verstraete. 'Ik wil graag eens iets winnen, als ploeg een trofee als beloning krijgen voor alle inspanningen. De trainer duldt ook geen laksheid, niemand mag op cruisecontrol aan een wedstrijd beginnen. Dan bestaat de kans dat hij serieus ambetant wordt. (hartelijkelach) Geen aanrader, hoor.'