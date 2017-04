AA Gent investeert fors in accommodatie en jeugd

Vorige week dinsdag verscheen op de website van AA Gent een filmpje met de eerste beelden van het nieuwe oefencomplex in Oostakker, waar nu al RC Gent voetbalt. Al een tijdje is het trainingscomplex aan de Warmoezeniersweg, niet zo ver van het stadion, te klein. A-ploeg en jeugd lopen er elkaar soms voor de voeten en een deel van de jeugd moet verplicht uitwijken naar de Blaarmeersen.

Een eigen trainingscentrum voor de A-ploeg drong zich op. Even leek Merelbeke een optie, maar uiteindelijk bleef Gent op het grondgebied van de stad, weliswaar aan de andere kant. Vanaf komende zomer gaat AA Gent trainen op het grondgebied van Oostakker, dicht bij de haven en vlakbij buur Racing, met wie het samenwerkt en in wiens complex het ook al logistiek investeerde.

Het nieuwe oefencomplex werd grotendeels uitgetekend door Hein Vanhaezebrouck, in samenspraak met zijn staf. Manager Patrick Lips: "Spelers en trainers moeten er alle dagen in werken, het zou gek zijn mochten wij hen iets opdringen waar ze niks mee kunnen doen." Een architect zette vervolgens alles om in definitieve plannen. Onlangs leek het er even op dat de deadline van juni niet gehaald zou worden, maar dat gevaar is afgewenteld. Als AA Gent rond 21 juni opnieuw begint te trainen, zal het in Oostakker zijn.

Alleen de A-ploeg verhuist naar daar. Ze krijgen er de beschikking over twee natuurgrasvelden, waarvan eentje met veldverwarming, zodat er in principe nooit moet worden uitgeweken. Tussen de velden komt een gebouw, met kleedkamers, bureaus, fitness, persruimte, wellness, een keuken, en 42 rustplaatsen, zodat spelers tussendoor ook rust kunnen nemen. Paradepaardje wordt een power hill en een looppiste van 250 meter, waar voetballers kracht- en opwarmingsoefeningen kunnen doen. Gedaan met kegeltjes zetten op het veld. Vlakbij traint en speelt RC Gent, net als de AA Gent Ladies, in accommodaties die op kosten van AA Gent werden verfraaid. De site van de A-ploeg kan wel helemaal worden afgesloten van de rest.

Beloften blijven hun trainingen en wedstrijden op de Warmoezeniersweg afwerken. Daar komt een extra kunstgrasveld, zodat alle jeugd op één plaats kan worden gecentraliseerd. De jeugd kan er vanaf volgend seizoen ook het krachthonk gebruiken dat vorige zomer voor de A-ploeg werd gebouwd. Investeringskost van het hele plaatje: zo'n 7 miljoen euro. Lips: "Toen we kampioen werden, hebben we gezegd dat niet alle centen naar nieuwe spelers of de A-ploeg zouden gaan. Bij deze lossen we die belofte in. Ook de jeugd heeft hier baat bij. De infrastructuur wordt beter, de omkadering ook. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat er voor jeugd geen frank beschikbaar was. Dat is nu voorbij. Vroeger konden we door de concurrentie van Club en Anderlecht misschien één jeugdspeler op tien die we wilden, naar Gent halen. Nu is dat veel meer. We gaan ook samenwerken met de regio Moeskroen, om daar een poot te hebben en rekruteren over het hele land. AA Gent zet grote stappen."