'AA Gent is de beste stap die Andrijasevic kon zetten'

Franko Andrijasevic (26) leek in juni onderweg naar Standard, aan wie hij zijn jawoord gaf. Maar uiteindelijk was het AA Gent dat met zijn club NK Rijeka tot een akkoord kwam en daarna ook met hemzelf. Dus verhuisde de beste speler van de Kroatische competitie naar de Ghelamco Arena. Waarna Standardvoorzitter Bruno Venanzi Gent 'een stelletje hypocrieten' noemde en Gentvoorzitter Ivan De Witte zei dat Standard 'niet moet janken'.

In elk geval: Andrijasevic stond wekenlang in de picture alvorens de transfer rond was en daarna heette hij de duurste en bestbetaalde Buffalospeler ooit te zijn en werd hij een steengoede speler en een rasechte topper genoemd.

'Maar hoe hij het in België zal doen, weet ik niet', vertelt Zdravko Reic, journalist van het dagblad Slobodne Dalmacije. 'Fysiek is hij toch nogal kwetsbaar en we moeten afwachten hoe snel hij zich aan het fysieke spel met veel contacten zal aanpassen. Maar voor de rest verwacht ik geen problemen. In de Kroatische media verklaarde hij al dat hij zich met zijn familie heel goed voelt in Gent. Zijn vader is er ook altijd om hem bij te staan, indien nodig, en er is uiteraard Lovre. Ze groeiden samen op, hun ouderlijk huis ligt maar driehonderd meter van elkaar. En ze zijn samen naar Hajduk gegaan.'

Ex-Gentspeler Ivica Jarakovic, die als scout voor KV Kortrijk in 2010 de dan achttienjarige Andrijasevic opmerkte op het vermaarde jeugdtoernooi van Toulon, gelooft in het huwelijk tussen Gent en de Kroatische spelmaker: 'Volgens mij is deze stap, naar deze competitie en deze club, de beste die hij kon zetten. AA Gent is een goeie club, hij zal er in goeie omstandigheden én in een offensieve ploeg kunnen spelen. De verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog, ook door de prijs die er voor hem is betaald, maar ik denk dat hij dat allemaal wel heel goed kan inschatten.'

'De mensen moeten wel weten dat hij niet het type is dat de bal achterin gaat ophalen, drie man dribbelt en hem binnenschiet. Hij is een totaal ander type: hij maakt het spel niet, je moet het spel voor hem maken. In een goeie organisatie kan hij zeer goed zijn en in Gent is die er. Als Simon of Kalu op de flank een actie maakt, dan zal Andrijasevic in de zestien meter zijn waar hij moet zijn.'

Hein Vanhaezebrouck verklaarde alvast al dat hij zich wel heel erg zou moeten vergissen mocht Andrijasevic geen meerwaarde blijken te zijn. En in Gent weten ze: Hein vergist zich niet vaak. Dat ziet er dus goed uit.