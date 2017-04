AA Gent-voorzitter Ivan De Witte: 'We mikken op de derde plaats'

'De peetvader van de hr-sector in ons land', zo omschrijft zakenblad Trends Ivan De Witte. Vijfendertig jaar geleden verliet de Gentenaar de zekerheid van een goedbetaalde baan bij staalproducent Sidmar om een humanresourceskantoor op te richten, destijds een onbekende niche. De Witte & Morel werd een inslaand succes en maakt enkele fusies later deel uit van de Amerikaanse Hudson Group. Ivan De Witte is er Europees chairman en lid van het Global Leadership Team in New York. Sinds 1999 leidt hij AA Gent. 'Een club die op dat moment half failliet was en, al even erg, een meeloper in eerste klasse', vertelt hij. 'Ik ben voorzitter geworden met een missie: Gent een voetbalploeg geven die past bij de standing van de derde stad van het land. We zijn er nog niet, maar vandaag mag ik toch zeggen dat de club weer meetelt.'

